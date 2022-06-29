В Украине запускают проект бесплатного обучения в сфере IT — Finance.ua

В Украине запускают проект бесплатного обучения в сфере IT Сегодня 16:02 — Личные финансы

В Украине запускают проект бесплатного обучения в сфере IT

Министерство цифровой трансформации запускает образовательный проект IT Generation , в рамках которого украинцы получат возможность пройти бесплатное обучение в сфере IT.

Об этом сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время запуска образовательного проекта IT Generation для обучения IT-специальностям.

«За последние полгода мы наработали наше видение ІТ реформы образования. Что конкретно нужно сделать, чтобы удовлетворить тот спрос, который возникает сейчас в Украине, в ІТ отрасли. Эта реформа ІТ образования охватывает очень много компонентов и этапов. Благодаря этому проекту на первом этапе мы сможем научить тысячу украинцев ІТ специальностям. На втором этапе мы планируем обучить еще 2 тысячи человек, и дальше мы будем масштабировать этот проект до десятков тысяч студентов, которые бесплатно пройдут обучение», — сказал Федоров.

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По его словам, в рамках проекта министерство подбирает лучшие школы, как онлайн, так и офлайн, обучающие ІТ профессиям.

«Мы даем этим школам возможность собрать заявки украинцев, которые до этого не работали в ІТ, и пройти собеседование. Наши партнеры, с которыми мы реализуем этот проект, будут полностью платить за обучение этим украинцам», — отметил Федоров.

Он отметил, что главным критерием отбора потенциальных айтишников должно быть отсутствие данного образования и опыта в этой сфере. Компании, желающие присоединиться к этому проекту, могут подавать заявки со следующей недели, а обучение для самих студентов начнется уже в августе.

Кто сможет учить:

юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Украины;

имеет соответствующий КВЭД (85.59) и/или лицензию на образовательную деятельность;

имеет профессиональный и успешный опыт обучения студентов не менее 2 лет;

имеет сайт на украинском и/или английском языке;

сможет провести отбор студентов посредством тестирования и собеседования;

отсутствуют антикритерии (резиденты рф/юридические лица, бенефициары которых являются резидентами рф, отрицательная деловая репутация на рынке образовательных услуг).

Требования к учебным программам:

Tech направления: Blockchain Development; FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python. Продолжительность от 4 до 6 месяцев;

Non-tech направления: Project/Product Management; UI/UX Design; HR/Recruiting; Digital Marketing; Business Analysis. Продолжительность от 2 до 6 месяцев;

стоимость: не более 250$/месяц и не более 1000$ за полный курс;

предусматривает выполнение студентом регулярных домашних заданий и проектов;

предусматривает проектную нагрузку — не менее 4 часов в неделю;

предусматривает постоянную связь с преподавателем, ментором обучающей программы.

Справка Finance.ua:

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25 июня правительство анонсировало еще три грантовых программы поддержки создания собственного бизнеса.

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Укрінформ По материалам:

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