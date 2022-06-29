Еженедельно на рынок выходят еще 1000 айтишников, а вакансий становится меньше — Finance.ua

Еженедельно на рынок выходят еще 1000 айтишников, а вакансий становится меньше Сегодня 11:02 — Личные финансы

Еженедельно на рынок выходят еще 1000 айтишников, а вакансий становится меньше

Команда сервиса по анонимному поиску работы Djinni поделилась новостями рынка IT Украины. Число кандидатов в поиске стабильно растет примерно на тысячу еженедельно, а вот предложения для них возвращаются очень медленно.

Об этом пишет Highload.

Сеньойров теперь найти легче

По состоянию на 27 июня 2022 года количество кандидатов, активно ищущих работу, увеличилось еще на 1099 человек и составило 52 302. Что касается количества вакансий, то оно уменьшилось на 18. Таким образом, претендентам теперь доступно 14 708 предложений.

Главный двигатель роста базы онлайн кандидатов — это, конечно, джуниор-кандидаты и кандидаты без опыта, но даже сеньоров становится найти легче — на графике ниже кандидаты из Украины, 2+ лет опыта.

Инфографика: Djinni

Количество вакансий остановилось на уровне 14-15 тыс. онлайн.

Инфографика: Djinni

Прогноз весьма оптимистичен

Из хороших новостей количество рекрутеров понемногу растет, а значит, с ними будут появляться и новые вакансии.

Инфографика: Djinni

Количество кандидатов бьет рекорды

По состоянию на середину июня 2022 года количество кандидатов, активно ищущих работу, составило 50 276 человек.

Команда Djinni отметила, что впервые в истории сервиса насчитывалось более 50 тысяч кандидатов в поиске работы.

«Год назад, в июне 2021, на Djinni было 16 тыс. кандидатов. С пассивным поиском база выросла до 35 тыс. в январе, а затем война помогла», — комментировали в сервисе.

Справка Finance.ua:

кризис на рынке труда повысил активность украинцев в поисках работы. В начале войны произошло полное замирание рынка труда. В июне продолжается постепенное обновление рынка труда, однако этот процесс происходит медленными темпами. Актуальных вакансий в 4,5 раза меньше, чем было до войны;

средняя заработная плата в июне во всех открытых вакансиях на сайте составляет 20 100 грн;



в Украине будут прекращать выплаты по безработице людям, которые в течение 30 дней находятся за пределами Украины. Безработных, которым не подберут нужные вакансии, будут привлекать к общественным работам.



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Highload По материалам:

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