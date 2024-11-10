В Украине запускают новую программу для повышения квалификации специалистов — Finance.ua

В Украине запускают новую программу для повышения квалификации специалистов Сегодня 19:02

В Украине запускают новую программу для повышения квалификации специалистов, Фото: freepik

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» начинает новую инициативу для поддержки образования и трудоустройства украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

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USAID стремится содействовать экономическому развитию Украины через инвестиции в развитие профессиональных навыков населения в соответствии с потребностями рынка, а также путем привлечения частного сектора в этот процесс.

Кого будут поддерживать в рамках программы

Директор Миссии USAID в Украине Джули Конен отметил, что в рамках инициативы особое внимание уделяется молодежи, ветеранам, людям с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам для реализации их потенциала.

Также в рамках программы будут поддерживать женщин в получении навыков в профессиях, где традиционно преобладали мужчины.

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Программа реализуется совместно с Министерством экономики и сосредотачивается на подготовке специалистов для критически важных отраслей восстановления страны.

В частности, речь идет об отраслях строительства и логистики. Инициатива состоит из восьми компонентов, каждый с бюджетом 230 тыс. долларов, и продлится с ноября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Компании и организации поощряются подавать заявки на участие в одном или нескольких компонентах инициативы.

Компонент 1: Развитие устойчивого HR-сообщества для поддержки развития украинского бизнеса и рынка труда.

Компонент 2: Повышение квалификации и переподготовка специалистов в секторах экономики с фокусом на их трудоустройство.

Компонент 3: Увеличение вовлечённости частного сектора в процесс повышения квалификации и переподготовки специалистов путем усовершенствования практик корпоративной социальной ответственности.

Компонент 4: Расширение профессиональных возможностей и трудоустройства ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, женщин и молодежи через социальные предприятия и социально ответственный бизнес.

Компонент 5: Поддержка строительных и логистических компаний в увеличении трудоустройства женщин, молодежи, людей с инвалидностью, ветеранов и ВПЛ.

Компонент 6: Комплексная поддержка и реинтеграция на рынке труда ветеранов, ВПЛ, людей с инвалидностью, женщин и молодежи.

Компонент 7: Партнерство между заведениями профессионально-технического образования и частным сектором для повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Компонент 8: Инициатива отраслевого партнерства по трудоустройству студентов и молодых специалистов.

Напомним, Министерство обороны Украины запускает новый проект, направленный на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к противоминной деятельности.

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