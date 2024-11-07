В Молдове запустят платформу для трудоустройства украинских беженцев — Finance.ua

В Молдове запустят платформу для трудоустройства украинских беженцев Сегодня 05:15 — Личные финансы

В Молдове запустят платформу для трудоустройства украинских беженцев

В Кишиневе на ярмарке вакансий 7 ноября состоится презентация первой в Молдове онлайн-платформы для трудоустройства украинских беженцев — Dilo.md.

Об этом сообщили в Национальном конгрессе украинцев Молдовы (НКУМ), передает Укринформ.

«Эта инициатива направлена ​​на облегчение социально-экономической интеграции беженцев и содействие их трудоустройству в молдавском обществе», — отметили в организации.

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Ярмарка вакансий пройдет в Главном корпусе Академии экономического образования в Кишиневе — с 10:00 до 14:00.

Dilo.md — это платформа, которая объединяет работодателей с кандидатами, упрощая и ускоряя процесс подбора персонала для молдавских компаний и помогая беженцам найти работу.

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Платформа обеспечивает широкий доступ к актуальным вакансиям и профессиональным курсам, что делает ее важным инструментом для молодых специалистов и тех, кто еще не владеет румынским языком, поддерживая их карьерное развитие и адаптацию на молдавском рынке труда.

На ярмарке вакансий будут представлены молдавские компании и организации, а также запланировано участие международных организаций, которые оказывают поддержку украинским беженцам.

Укрінформ По материалам:

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