В Молдове запустят платформу для трудоустройства украинских беженцев — Finance.ua
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В Молдове запустят платформу для трудоустройства украинских беженцев

Личные финансы
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В Молдове запустят платформу для трудоустройства украинских беженцев
В Молдове запустят платформу для трудоустройства украинских беженцев
В Кишиневе на ярмарке вакансий 7 ноября состоится презентация первой в Молдове онлайн-платформы для трудоустройства украинских беженцев — Dilo.md.
Об этом сообщили в Национальном конгрессе украинцев Молдовы (НКУМ), передает Укринформ.
«Эта инициатива направлена ​​на облегчение социально-экономической интеграции беженцев и содействие их трудоустройству в молдавском обществе», — отметили в организации.
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Ярмарка вакансий пройдет в Главном корпусе Академии экономического образования в Кишиневе — с 10:00 до 14:00.
Dilo.md — это платформа, которая объединяет работодателей с кандидатами, упрощая и ускоряя процесс подбора персонала для молдавских компаний и помогая беженцам найти работу.
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Платформа обеспечивает широкий доступ к актуальным вакансиям и профессиональным курсам, что делает ее важным инструментом для молодых специалистов и тех, кто еще не владеет румынским языком, поддерживая их карьерное развитие и адаптацию на молдавском рынке труда.
На ярмарке вакансий будут представлены молдавские компании и организации, а также запланировано участие международных организаций, которые оказывают поддержку украинским беженцам.
По материалам:
Укрінформ
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