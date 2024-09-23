Сколько украинских беженцев нашли работу в Молдове — Finance.ua

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Сколько украинских беженцев нашли работу в Молдове

Личные финансы
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Сколько украинских беженцев нашли работу в Молдове
Сколько украинских беженцев нашли работу в Молдове
В 2024 году около 60% украинских беженцев трудоустроились в Молдове.
Об этом свидетельствуют данные опроса и исследования Международной организации по миграции, сообщает Stiripesurse.md.

Трудоустройство украинцев

Из трудоустроенных украинцев 44% получили постоянную работу, 10% стали временными или неформальными работниками и 4% работают удаленно или имеют пассивные источники дохода, являясь полностью финансово независимыми.
Согласно приведенным данным, мужчинам гораздо легче найти работу.

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В Молдове смогли трудоустроиться 82% украинцев и всего 35% украинок. Уровень безработицы среди украинских женщин в пять раз выше, чем среди мужчин, 49% против 10%.

С какими проблемами сталкиваются украинцы

Около половины украинских беженцев сообщили, что столкнулись с проблемами при поиске работы в Молдове.
Более 60% отметили отсутствие возможностей трудоустройства, а 49% назвали проблемой языковой барьер.
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Третьей проблемой назвали отсутствие информации о работе и условия трудоустройства вынужденных переселенцев.
Респонденты рассказали, что искали работу в социальных сетях и обращались к специализированным сайтам с объявлениями о работе. При этом некоторые прибегали к консультациям местных служб занятости.

Справка Finance.ua:

  • в марте 2024 года министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой сообщал, что с начала полномасштабной войны в Украине Молдова приняла более 1,4 млн украинцев. Более 115 тысяч граждан Украины остались в стране, остальные проследовали транзитом в другие страны или вернулись в Украину;
  • по результатам исследования, украинские беженцы в Молдове полагаются на гуманитарную помощь в качестве основного источника дохода — 71% респондентов; не могут удовлетворить основные потребности, несмотря на получение помощи — 37%; выражают неуверенность в своем будущем — 43% опрошенных.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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