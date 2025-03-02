В Украине выросли оптовые цены: какие продукты подорожали больше всего — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине выросли оптовые цены: какие продукты подорожали больше всего

Казна и Политика
40
В Украине выросли оптовые цены: какие продукты подорожали больше всего
В Украине выросли оптовые цены: какие продукты подорожали больше всего
Оптовые цены производителей промышленной продукции в январе 2025 г. по сравнению с январем прошлого года выросли на 32,5%. Цены в пределах Украины выросли на 34,8%, за пределы Украины — на 16,8%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Какие продукты подорожали

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,6%, в том числе в пределах Украины — на 17,5%, за пределы Украины — на 33,0%.
Читайте также
Больше всего выросли цены в производстве молочных продуктов — на 22,3%, в т. ч. внутри Украины — на 22,3%,
В Украине выросли оптовые цены: какие продукты подорожали больше всего
В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 14,9%, в том числе внутри Украины — на 15,4%.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

В производстве мяса цены выросли на 11,5%, в том числе внутри Украины — на 12,0%.
Производители напитков подняли цены на 8,0%, в том числе внутри Украины — на 8,2%.
Читайте также
Цены на производителей сахара упали за год на 1,6%, в т. ч. внутри Украины — на 0,3%.
Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.
Напомним, в январе 2025 года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%.
Фактическая инфляция несколько превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2025 года.
В то же время, НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет направляться к цели НБУ — 5% на горизонте политики.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

👉 Пройти опрос

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.