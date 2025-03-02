В Украине выросли оптовые цены: какие продукты подорожали больше всего — Finance.ua

В Украине выросли оптовые цены: какие продукты подорожали больше всего Сегодня 08:04 — Казна и Политика

В Украине выросли оптовые цены: какие продукты подорожали больше всего

Оптовые цены производителей промышленной продукции в январе 2025 г. по сравнению с январем прошлого года выросли на 32,5%. Цены в пределах Украины выросли на 34,8%, за пределы Украины — на 16,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Какие продукты подорожали

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,6%, в том числе в пределах Украины — на 17,5%, за пределы Украины — на 33,0%.

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Больше всего выросли цены в производстве молочных продуктов — на 22,3%, в т. ч. внутри Украины — на 22,3%,

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 14,9%, в том числе внутри Украины — на 15,4%.

В производстве мяса цены выросли на 11,5%, в том числе внутри Украины — на 12,0%.

Производители напитков подняли цены на 8,0%, в том числе внутри Украины — на 8,2%.

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Цены на производителей сахара упали за год на 1,6%, в т. ч. внутри Украины — на 0,3%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Напомним, в январе 2025 года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%.

Фактическая инфляция несколько превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2025 года.

В то же время, НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет направляться к цели НБУ — 5% на горизонте политики.

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