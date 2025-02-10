Продукты, которые больше всего подорожали в мире за последний год — Finance.ua

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Продукты, которые больше всего подорожали в мире за последний год

Личные финансы
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Продукты, которые больше всего подорожали в мире за последний год
Продукты, которые больше всего подорожали в мире за последний год
Мировые цены на продовольствие выросли за последний год. Больше всего подорожали молочные продукты и растительное масло.
Об этом сообщается в публикации продовольственного агентства ООН (ФАО).
Индекс, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на ряд продаваемых в мире продовольственных товаров, составил 124,9 пункта в январе 2025 года, что на 1,6% меньше, чем в декабре. Падение было обусловлено значительным снижением международных котировок на растительные масла и сахар.
Индекс на 6,2% выше уровня год назад, но остался на 22% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года после вторжения россии в Украину.
В январе цены на молочные продукты выросли на 2,4% по сравнению с декабрем и на 20,4% по сравнению с январем 2024 года. Рост был обусловлен ежемесячным ростом международных котировок сыра на 7,6%, что перевесило снижение цен на подсолнечное масло и сухое молоко.
Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сменив недавний рост, хотя он остался на 24,9% выше, чем годом ранее. Снижение в январе было в основном обусловлено снижением мировых цен на пальмовое и рапсовое масло, в то время как цены на соевое и подсолнечное масла остались стабильными.
Индекс цен на мясо ФАО снизился на 1,4% в январе, но при этом на 8,1% выше уровня год назад.
Индекс цен на сахар ФАО снизился на 6,8% по сравнению с декабрем и на 18,5% по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за улучшения перспектив мирового предложения.
Тем временем индекс цен на зерновые ФАО вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, но остался на 6,9% ниже уровня января 2024 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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