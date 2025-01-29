Госоператор тыла внедряет новую модель поставки продуктов для военных — Finance.ua

Госоператор тыла внедряет новую модель поставки продуктов для военных Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Госоператор тыла внедряет новую модель поставки продуктов для военных

«Государственный оператор тыла» Министерства обороны Украины заключил договор с ООО «ЮТ Компани» для внедрения новой модели поставки питания ВСУ в 2025 году. Пилотный проект стартует в Киеве и Киевской области и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Новый контракт имеет существенные отличия от действующей модели поставки.

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Это важный шаг для модернизации системы питания. Новый формат позволит сделать процессы прозрачными, эффективными и удобными для всех сторон. Разделение логистических и закупочных функций обеспечит более высокое качество продукции, поступающей нашим военным", — подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Пилотный проект предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего усовершенствования и масштабирования на другие регионы.

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Теперь функции контрактирования производителей переходят непосредственно к ГОТ, а за логистическим оператором остается только:

полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;

складские операции на собственных мощностях;

координация процессов отгрузки товаров;

документационное сопровождение и закрытие оплат.

Это позволит сделать процессы закупок более прозрачными и более управляемыми.

Ключевая цель проекта — оптимизировать взаимодействие между всеми участниками цепочки снабжения, повысить эффективность логистики и усилить контроль качества продукции до ее доставки военным частям.

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