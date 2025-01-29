Госоператор тыла внедряет новую модель поставки продуктов для военных — Finance.ua
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Госоператор тыла внедряет новую модель поставки продуктов для военных

Казна и Политика
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Госоператор тыла внедряет новую модель поставки продуктов для военных
Госоператор тыла внедряет новую модель поставки продуктов для военных
«Государственный оператор тыла» Министерства обороны Украины заключил договор с ООО «ЮТ Компани» для внедрения новой модели поставки питания ВСУ в 2025 году. Пилотный проект стартует в Киеве и Киевской области и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Новый контракт имеет существенные отличия от действующей модели поставки.
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Это важный шаг для модернизации системы питания. Новый формат позволит сделать процессы прозрачными, эффективными и удобными для всех сторон. Разделение логистических и закупочных функций обеспечит более высокое качество продукции, поступающей нашим военным", — подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.
Пилотный проект предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего усовершенствования и масштабирования на другие регионы.
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Теперь функции контрактирования производителей переходят непосредственно к ГОТ, а за логистическим оператором остается только:
  • полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;
  • складские операции на собственных мощностях;
  • координация процессов отгрузки товаров;
  • документационное сопровождение и закрытие оплат.
Это позволит сделать процессы закупок более прозрачными и более управляемыми.
Ключевая цель проекта — оптимизировать взаимодействие между всеми участниками цепочки снабжения, повысить эффективность логистики и усилить контроль качества продукции до ее доставки военным частям.
По материалам:
Finance.ua
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