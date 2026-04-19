В Украине выросли цены на коммунальные услуги: что подорожало больше всего

Тарифы на услуги ЖКХ выросли

В марте в Украине выросли цены на 7,9% в годовом исчислении и на 1,7% в месячном измерении. В частности, повысилась стоимость некоторых жилищно-коммунальных услуг — в среднем на около 2% в год.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Какие коммунальные услуги выросли в цене больше всего

По данным Госстата, наиболее заметное удорожание произошло в сфере услуг по управлению многоквартирными домами, а также вывоз мусора:

управление многоквартирными домами — стоимость выросла на 4,3% за год и на 0,3% за месяц;

— стоимость выросла на 4,3% за год и на 0,3% за месяц; вывоз бытовых отходов — услуга подорожала на 4,3% в годовом измерении и на 0,5% в месячном;

— услуга подорожала на 4,3% в годовом измерении и на 0,5% в месячном; содержание и ремонт жилья — подорожание на 4,0% в течение года, за месяц — на 0,6%.

На какие услуги цены не изменились

Несмотря на всеобщее повышение, ряд базовых тарифов для населения остался стабильным.

В частности, не изменились цены на природный газ, отопление и горячую воду, водоснабжение и водоотвод, а также электроэнергию.

Как изменились цены на коммунальные услуги, Таблица: Госстат

Неизменность тарифов на газ, отопление и горячую воду объясняется действующим мораторием, который будет в силе до завершения военного положения.

В то же время эксперт заявил , что в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина: постепенный переход к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.