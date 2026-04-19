В Украине выросли цены на коммунальные услуги: что подорожало больше всего

Какие коммунальные услуги выросли в цене больше всего
По данным Госстата, наиболее заметное удорожание произошло в сфере услуг по управлению многоквартирными домами, а также вывоз мусора:
управление многоквартирными домами — стоимость выросла на 4,3% за год и на 0,3% за месяц;
вывоз бытовых отходов — услуга подорожала на 4,3% в годовом измерении и на 0,5% в месячном;
содержание и ремонт жилья — подорожание на 4,0% в течение года, за месяц — на 0,6%.
На какие услуги цены не изменились
Несмотря на всеобщее повышение, ряд базовых тарифов для населения остался стабильным.
В частности, не изменились цены на природный газ, отопление и горячую воду, водоснабжение и водоотвод, а также электроэнергию.
Неизменность тарифов на газ, отопление и горячую воду объясняется действующим мораторием, который будет в силе до завершения военного положения.
В то же время эксперт заявил, что в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина: постепенный переход к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом.
