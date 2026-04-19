Место для вашей рекламы

В Украине выросли цены на коммунальные услуги: что подорожало больше всего

Тарифы на услуги ЖКХ выросли
В марте в Украине выросли цены на 7,9% в годовом исчислении и на 1,7% в месячном измерении. В частности, повысилась стоимость некоторых жилищно-коммунальных услуг — в среднем на около 2% в год.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Какие коммунальные услуги выросли в цене больше всего

По данным Госстата, наиболее заметное удорожание произошло в сфере услуг по управлению многоквартирными домами, а также вывоз мусора:
  • управление многоквартирными домами — стоимость выросла на 4,3% за год и на 0,3% за месяц;
  • вывоз бытовых отходов — услуга подорожала на 4,3% в годовом измерении и на 0,5% в месячном;
  • содержание и ремонт жилья — подорожание на 4,0% в течение года, за месяц — на 0,6%.

На какие услуги цены не изменились

Несмотря на всеобщее повышение, ряд базовых тарифов для населения остался стабильным.
В частности, не изменились цены на природный газ, отопление и горячую воду, водоснабжение и водоотвод, а также электроэнергию.
Как изменились цены на коммунальные услуги, Таблица: Госстат
Неизменность тарифов на газ, отопление и горячую воду объясняется действующим мораторием, который будет в силе до завершения военного положения.
В то же время эксперт заявил, что в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина: постепенный переход к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом.
До этого Finance.ua отмечал, что Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и учет ущерба в случае повреждения или уничтожения недвижимости.
Также Finance.ua проанализировал динамику тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги от независимости и по сей день, а также вспомнил, как государственная политика, сотрудничество с МВФ и состояние энергетической инфраструктуры влияют на цены и их возможный рост в целом и в будущем.
Подробнее об этом читайте в материале: Как менялись тарифы на коммунальные услуги в Украине
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
