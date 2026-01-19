В Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве Сегодня 10:06

Паспорт

В пятницу, 16 января, вступил в силу закон, которым вводится институт множественного гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Что предусматривает закон

Согласно закону, граждане Украины могут приобретать гражданство других государств, перечень которых будет определять Кабинет Министров Украины.

В то же время граждане этих стран получают право на приобретение украинского гражданства при условии выполнения общих требований, в частности сдачи экзаменов на знание Конституции Украины, истории Украины и государственного языка.

Отдельные условия установлены для иностранцев, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины по контракту. В Верховной Раде отметили, что во время действия военного положения достаточно одного года службы для получения права претендовать на украинское гражданство.

Читайте также Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

Кроме того, в упрощенном порядке гражданство Украины могут получить родственники иностранцев и лиц без гражданства, погибших или продолжающих службу в рядах ВСУ.

В Верховной Раде отмечают, что закон направлен на усиление связей с украинской диаспорой, поддержку воюющих за Украину иностранцев, а также на адаптацию миграционной политики к условиям полномасштабной войны.

Сколько гражданств можно иметь

Закон вводит институт множественного гражданства, позволяющий гражданам Украины получать паспорта других государств без потери украинского гражданства. Число иностранных гражданств не ограничивается.

В то же время, закон не распространяется на все страны без исключения. Список государств, гражданство которых можно иметь без риска потери украинского, будет утверждать Кабинет Министров Украины. Отдельно установлен запрет на получение гражданства государства-агрессора — российской федерации.

Что меняется для украинцев, выехавших за границу в 2022 году

Для украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения, закон создает возможность получить гражданство страны пребывания и одновременно сохранить украинское гражданство.

Это позволяет легализовать статус, получить полный доступ к социальным правам и официальному трудоустройству без потери правовой связи с Украиной.

Раньше получение другого гражданства формально считалось основанием для потери украинского, хотя на практике эта норма применялась редко.

При каких условиях прекращается гражданство Украины

Часть первая статьи 25 Конституции запрещает лишение гражданства Украины. В то же время, закон предусматривает возможность прекращения гражданства.

Согласно статье 17 Закона «О гражданстве Украины», гражданство прекращается:

в результате выхода из гражданства по ходатайству лица, постоянно проживающего за границей, или его родителей или усыновителей;

вследствие утраты гражданства при наличии оснований, несовместимых со статусом гражданина Украины, устанавливаемым указом президента;

по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Читайте также Президент назвал страны-приоритеты для введения множественного гражданства

Согласно статье 19 Закона «О гражданстве Украины», гражданство Украины теряется в следующих случаях:

добровольное получение совершеннолетним лицом гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта, а также гражданства любого государства, в котором не предусмотрен упрощенный порядок получения гражданства;

приобретение гражданства Украины на основании предоставления ложных сведений, поддельных документов или сокрытия существенных фактов;

установление факта прохождения военной службы по контракту в вооруженных силах государства-агрессора или государства-оккупанта;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за террористическую деятельность;

установление факта участия или содействия вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года Finance.ua писал , что Кабинет Министров утвердил перечень государств, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке. В частности, упрощенное получение гражданства Украины предусмотрено для граждан:

Канады;

Германии;

Польши;

Соединенных Штатов Америки;

Чехии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.