Кабмін затвердив перелік держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку

Кабінет Міністрів затвердив перелік держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Про це йдеться у постанові № 1412 від 5 листопада, передають Українські Новини.

Зокрема спрощене набуття громадянства України передбачено для громадян:

Канади;

Німеччини;

Польщі;

Сполучених Штатів Америки;

Чехії.

Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України» від 18 червня 2025 року (закон про множинне громадянство), тобто 16 січня 2026 року.

Що відомо про множинне громадянство в Україні

Закон про множинне громадянство, ініційований президентом Володимиром Зеленським і прийнятий Верховною Радою 18 червня, набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування у офіційному парламентському виданні «Голос України» 16 липня, — 16 січня 2026 року.

Читайте також Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Законом передбачено набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцями, які є громадянами (підданими) держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, та набуття громадянином України громадянства (підданства) держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Міністерство національної єдності повідомило, що закон про множинне громадянство дає українцям право офіційно отримати громадянство іншої країни, не відмовляючись від українського.

