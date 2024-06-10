В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому: что изменится — Finance.ua

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В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому: что изменится

Энергетика
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В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому: что изменится
В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому: что изменится
С 24 июня из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, необходимой критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.
Об этом рассказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире «Киев24».
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По словам Бойко, на днях был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света в эти выходные. Впрочем, 9 июня все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей.
В частности, он рассказал и о том, что с 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света для областей.
«Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре, и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая длительность отключений по Украине плюс-минус должна быть выровнена», — пояснил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики.
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Напомним, графики стабилизационных отключений в понедельник, 10 июня, планируют применять с 16:00 до 22:00.
Оператор системы передачи электроэнергии в Украине компания «Укрэнерго» не предусматривает вероятности блэкаута в стране.
По материалам:
РБК-Україна
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