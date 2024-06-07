Графики отключения света станут более мягкими, — «Укрэнерго»
В ночь на субботу, 8 июня, из ремонта выйдет дополнительный блок атомной электростанции. Это должно временно улучшить ситуацию в украинской энергосистеме, благодаря чему ограничения для потребителей станут несколько мягче.
«Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС. Это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме», — сказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире ток-шоу. «Украинской правды».
По его словам, графики отключения света для потребителей не отменят, но они «станут мягче по всей энергосистеме». По мнению Кудрицкого, самым сложным месяцем лета станет июль. В это время блоки АЭС будут иметь наименьшую мощность из-за плановых ремонтов. Кроме того, к дополнительной нагрузке приведет жара.
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