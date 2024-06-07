Графики отключения света станут более мягкими, — «Укрэнерго» Сегодня 12:00 — Энергетика

Графики отключения света станут более мягкими, — «Укрэнерго»

В ночь на субботу, 8 июня, из ремонта выйдет дополнительный блок атомной электростанции. Это должно временно улучшить ситуацию в украинской энергосистеме, благодаря чему ограничения для потребителей станут несколько мягче.

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«Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС. Это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме», — сказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире ток-шоу. « Украинской правды ».

По его словам, графики отключения света для потребителей не отменят, но они «станут мягче по всей энергосистеме». По мнению Кудрицкого, самым сложным месяцем лета станет июль. В это время блоки АЭС будут иметь наименьшую мощность из-за плановых ремонтов. Кроме того, к дополнительной нагрузке приведет жара.

Отключение света в Украине

Директор «Укргидроэнгерго» Игорь Сирота предупредил, что ситуация в нашем государстве идет к энергетической катастрофе.

Отключение электроэнергии у бытовых и коммерческих потребителей в Киеве масштабнее, чем в остальных регионах. Это связано с большим количеством критических объектов, которые нельзя отключать.

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Киеву увеличили лимиты электроэнергии. Так, НЭК «Укрэнерго» выделило больше объемов для столицы.

УНІАН По материалам:

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