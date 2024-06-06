Почему в разных областях электроэнергию отключают на разное количество часов — Finance.ua

Почему в разных областях электроэнергию отключают на разное количество часов Сегодня 11:01 — Энергетика

Почему в разных областях электроэнергию отключают на разное количество часов

На графики отключений у бытовых потребителей влияет процент критической инфраструктуры в области.

Об этом глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал в интервью YouTube-каналу «Интересно».

По его словам, есть области, в которых очень сильно развита промышленность, например Днепропетровская. В других областях, таких как Закарпатская, наоборот — большая доля потребления именно населения и малых небытовых потребителей.

«Ясно, что даже если пропорционально распределять лимиты на эти области, эффект для жителей может быть разным. Вся эта система призвана, с одной стороны, пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию, а с другой — учесть специфику области», — пояснил Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» добавил: цель также состоит в том, чтобы не было ситуации, когда у жителей одной области полсуток нет света, а в другой — электроэнергию почти не отключают.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы вынуждены будут экономно потреблять электроэнергию в следующие годы, поскольку последствия российских атак на энергетику долгосрочные.

Справка Finance.ua:

В ДТЭК говорят, что графики отключения могут происходить с погрешностью в 30 минут. При этом в Киеве графики соблюдаются в 95−97% случаев.



Российские ракетные удары и атаки беспилотников на украинские электростанции и подстанции серьезно пошатнули энергетическую инфраструктуру страны. The New York Times предупреждает о тяжелых месяцах без света из-за того, что власти могут не успеть восстановить мощности к зиме.

hromadske По материалам:

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