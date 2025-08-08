В Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция — Госстат — Finance.ua
В Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция — Госстат

В Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция — Госстат
В Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция — Госстат
В июле 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с июнем. В годовом исчислении инфляция также замедлилась — до 14,1%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
По данным ведомства, базовая инфляция в июле составила 0,3% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении — 11,7%. Снижение общего уровня цен произошло в первую очередь благодаря падению стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков, которые подешевели на 1,1%.
Больше всего снизились цены на овощи — на 23,9% за месяц, хотя по сравнению с июлем 2024 года они подорожали на 17,5%. Также подешевел сахар — на 2,8%.
В то же время выросли цены на ряд товаров, в частности на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо, хлеб, рыбу, сыры, рис, молочную продукцию и подсолнечное масло. Больше всего в годовом исчислении подорожали яйца — сразу на 82,4%.
Алкоголь и табак подорожали на 1,8% за месяц, в годовом исчислении — на 19,2%. Рост цен преимущественно обусловлен подорожанием табачных изделий, которые прибавили 2,6%.
Цены на одежду и обувь снизились в целом на 4,6%, в том числе одежда подешевела на 5,2%, а обувь — на 4%. В то же время транспорт подорожал на 1,6% из-за роста цен на топливо и смазочные масла на 4,1%.

Справка Finance.ua:

  • правительство спрогнозировало уровень инфляции на конец каждого следующего года к 2028. При оптимистическом сценарии, предусматривающем улучшение ситуации безопасности, ожидается, что индекс потребительских цен будет составлять: в 2026 году — 9,7%, в 2027 — 7,1%, 2028 — 5,6%;
  • в июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом исчислении с 15,9% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%. По ожиданиям Нацбанка, во втором полугодии снижение инфляции будет продолжаться.
Светлана Вышковская
Редактор
