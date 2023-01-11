В Украине возрастет сумма компенсации за трудоустройство ВПЛ — Finance.ua

В Украине возрастет сумма компенсации за трудоустройство ВПЛ Сегодня 11:03 — Казна и Политика

В Украине возрастет сумма компенсации за трудоустройство ВПЛ

Правительство приняло решение, согласно которому сумма компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц возрастет до 6700 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Полномасштабная война повлекла за собой стремительный рост числа внутренне перемещенных лиц. За прошлый год 1,8 млн украинцев получили помощь от государства в качестве переселенцев на сумму около 53,5 млрд грн. Важно, что услуги по оформлению статуса ВПЛ стали доступнее благодаря цифровизации. А на этот год начисление помощи переселенцам мы продлили автоматически», — отметил глава правительства.

Как отметил премьер, компенсация работодателям по 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца стала важной составляющей поддержки ВПЛ.

В прошлом году в рамках этой программы выплачено около 199 млн грн.

По словам главы правительства, решение об увеличении суммы компенсации будет стимулировать бизнес более активно привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц.

Справка Finance.ua:

по данным Минреинтеграции, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину официально зарегистрировали около 5 млн внутренне перемещенных лиц;

за период с января по декабрь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 415,7 млрд грн, в том числе в декабре почти 40 млрд гривен;

правительство Украины намерено разработать и способствовать утверждению Социального кодекса.



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