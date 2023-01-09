«Не полагайтесь на пособие» : Верещук призвала ВПЛ активнее устраиваться на работу — Finance.ua
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«Не полагайтесь на пособие» : Верещук призвала ВПЛ активнее устраиваться на работу

Личные финансы
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«Не полагайтесь на пособие» : Верещук призвала ВПЛ активнее устраиваться на работу
«Не полагайтесь на пособие» : Верещук призвала ВПЛ активнее устраиваться на работу
Министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения пособия от государства. С таким обращением она выступила в эфире телемарафона.
По словам Ирины Верещук, украинцы, выехавшие в другие регионы из временно оккупированных россиянами территорий, должны трудоустраиваться по новому месту жительства, а не ждать возможности вернуться на старую работу, перебиваясь финансовыми выплатами от правительства.
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Многие внутренне перемещенные лица уже нашли себе работу в свободных регионах и хорошо обстроились, некоторые из них даже готовы остаться после деоккупации.
«Трудоустройство ВПЛ — это не только доход, но и личное развитие, что тоже важно, — подчеркнула Ирина Верещук. — Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь».

Справка Finance.ua:

  • ранее Ирина Верещук заявила, что в ближайшее время не будут массово проверять ВПЛ, получающих финансовую помощь. Однако полностью от проверок отказываться не будут, поскольку нужно следить за использованием бюджетных средств;
  • заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко прокомментировал актуальные вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц в 2023 году, в частности, также и вопросы проверок ВПЛ. Подробности читайте по ссылке.
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По материалам:
Фокус
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