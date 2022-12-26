Военнообязанные ВПЛ: нужно ли становиться на учет в военкомате — Finance.ua
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Военнообязанные ВПЛ: нужно ли становиться на учет в военкомате

Личные финансы
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Как сообщили в Мининтергации, если вам от 18 до 60 лет, вы покинули свой дом и военнообязанный, то вы должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания.
Об этом говорится в сообщении Мининтергации.
Сделать это нужно в течение 7 дней после приезда. Обращаем внимание, это не значит, что вам сразу вручат повестку. Подробный перечень освобожденных от мобилизации можно найти в Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Освобожденными от мобилизации являются следующие категории военнообязанных граждан:
  • лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.
  • С полным перечнем военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, можно ознакомиться в статье 23 вышеуказанного Закона.
Если вы относитесь к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие ваш статус.

Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают

По материалам:
Finance.ua
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