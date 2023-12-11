В Украине в следующем году зарплаты бюджетников повысят в два раза — Finance.ua
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В Украине в следующем году зарплаты бюджетников повысят в два раза

Личные финансы
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В Украине в следующем году зарплаты бюджетников повысят в два раза
В Украине в следующем году зарплаты бюджетников повысят в два раза, Фото: Shutterstock
Кабинет Министров планирует повышение должностных окладов (тарифных ставок) работников бюджетной сферы в связи с повышением на законодательном уровне размера минимальной заработной платы. Зарплаты возрастут с 1 января и с 1 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
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Проектом предлагается установить, что с 1 января 2024 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС — 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года — 3 600 гривен.
Также в целях обеспечения межквалификационных (междолжностных) соотношений в оплате труда неквалифицированных и квалифицированных работников предлагается поручить руководителям учреждений бюджетной сферы обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы за счет установления доплат, надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.
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Как отмечается в пояснительной записке, должностные оклады с 1 декабря 2021 года (и в настоящее время) рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны. Соотношение между окладом работника 1-го тарифного разряда (2 893 грн) и минимальной заработной платой (6 700 грн) составляет 43,2%.
«С целью недопущения увеличения денежного разрыва размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, на основе которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра процента», — говорится в документе.
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Напомним, законом о госбюджете на 2024 год устанавливается минимальная заработная плата:
  • в месячном размере: с 1 января — 7100 гривен, с 1 апреля — 8000 гривен;
  • в почасовом размере: с 1 января — 42,6 гривны, с 1 апреля — 48 гривен.
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По материалам:
РБК-Україна
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