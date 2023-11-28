Правительство дополнительно выделило более 37 млн ​​грн для выплат педагогам зарплаты в шести областях — Finance.ua

Правительство дополнительно выделило более 37 млн грн для выплат педагогам зарплаты в шести областях
Кабмин принял решение о перераспределении 37,523 млн гривен из государственного бюджета в местные для оплаты труда педагогических работников.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Речь идет о Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской области.
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«Проведено в 2023 году перераспределение объема образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам между местными бюджетами Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей в объеме 37 млн 523,0 тыс. гривен», — написал Мельничук.
Отмечается, что это позволит осуществлять оплату труда с начислениями педагогическим работникам в полном объеме и не допустит образования кредиторской задолженности по оплате труда до конца 2023 года.
Справка Finance.ua:
- зарплаты у педагогов планируют повысить в 2024 году. Как утверждают в Кабинете Министров, оклады у педагогов должны вырасти на 21%, а среднемесячная зарплата учителя высшей категории поднимется до 17,4 тысячи гривен;
- как утверждали в МОН, к 2030 году зарплата учителей на 80% будет состоять из должностного оклада и на 20% из доплат.
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