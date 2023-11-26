Конкурентная зарплата: что это такое и на какую сумму рассчитывать — Finance.ua

Конкурентная зарплата: что это такое и на какую сумму рассчитывать Сегодня 08:37 — Личные финансы

Конкурентная зарплата: что это такое и на какую сумму рассчитывать

При поиске работы вы точно встречали в вакансиях словосочетание «конкурентная зарплата». Однако не все до конца понимают, что оно означает и на какие суммы можно рассчитывать. Причин, по которым компании не указывают конкретные суммы заработной платы в вакансиях, немало.

Как определить размер финансового вознаграждения, которое работодатель считает конкурентным, и решить для себя — рассматривать эту вакансию или нет. Об этом пишет rabota.ua

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Конкурентная зарплата может охватывать:

зарплату, сопоставимую со средней в вашей профессии;

зарплату, сопоставимую с наивысшими ставками в вашей профессии;

зарплату, основанную на вашем опыте и достижениях.

Причина, по которой работодатели указывают в вакансиях о конкурентном вознаграждении, — дать простор для переговоров с кандидатом и возможность прибавлять к средней зарплате надбавки за уникальность именно этого работника.

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Это понятие позволяет компаниям платить своим работникам в соответствии с тем, что они дают им.

Как определить и повысить свою конкурентную зарплату

Конкурентная зарплата для разных работников будет разная. Так что нужно определить, какая сумма подходит вам. И думать здесь нужно больше не как работник, а как работодатель. То есть отталкиваться не от суммы, которую вы хотите получать, а от того, за что вам можно доплачивать, в чем именно ваша ценность.

Чтобы определить свою рыночную зарплату, нужно учесть несколько аспектов:

Самопознание. Прежде чем понять, какую зарплату вы заслуживаете, нужно понять себя. Вы должны осознать свой прогресс и себя в целом как конкурентного работника на рынке труда. Но вместе с тем быть объективными и не приписывать себе лишнего. Также нужно выделить пробелы, над которыми вам нужно поработать, чтобы вас больше ценили.

Актуальность. Ваша профессия должна быть востребована, а вы — владеть актуальными навыками, овладеть новейшими инструментами в своей сфере. Если вы в курсе последних новостей в профессии, не боитесь нестандартных решений и тестируете новинки, вашу конкурентность на рынке точно заметят.

Исследование рынка. Вы также должны знать среднюю заработную плату в вашей сфере. Для этого используйте инструмент Прозрачная работа от robota.ua. Выбрав свой регион и область деятельности, вы увидите не только среднюю заработную плату, но и другие бенефиты от работодателей. На основе этого можно сформулировать базу, от которой вы сможете отталкиваться в переговорах с работодателем.

После анализа всех критериев, вы можете найти то, что позволит получить больше уже сейчас и что сделает вас более конкурентным кандидатом в дальнейшем.

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К примеру, если у вас есть уникальные навыки или овладели новейшим инструментом, то можете претендовать на зарплату выше средней. Или вы можете договориться с работодателем, что после завершения конкретных курсов и улучшения вашей квалификации уровень вашего заработка возрастет.

Определение «конкурентная зарплата» — это не желание работодателя запутать соискателей, а возможность кандидатам получить наилучшее вознаграждение для набора навыков.

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