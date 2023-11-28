Зарплата в Украине за последний квартал сократилась на 1500 гривен — данные ПФУ Сегодня 10:03 — Личные финансы

Зарплата в Украине за последний квартал сократилась на 1500 гривен — данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023, который учитывается для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила:

январь — 12 644,98 гривен;

февраль — 12 794,11 гривен;

март — 13 423,28 гривен;

апрель — 13 626,02 гривен;

май — 14 109,64 гривен;

июнь — 16 012,38 гривен;

июль — 13 996,68 гривен;

август — 13 778,13 гривен;

сентябрь — 14 518,38 гривен.

Данные ПФУ свидетельствуют о том, что за последний год зарплата выросла на 8,4%. В сентябре 2022 года она составляла 13 387,48 гривен.

Официальный уровень инфляции в сентябре 2023 г. составил 7,1%. Таким образом, тенденция к небольшому росту реальной зарплаты сохранилась — она увеличилась чуть более чем на 1%.

Читайте также В службе занятости назвали средний размер зарплат в Киеве

Следует отметить, что данные ПФУ отличаются от информации Госстата, публикующего показатели средней зарплаты штатных работников.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата во II квартале 2023 составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Справка Finance.ua:

по данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%;

в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.