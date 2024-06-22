В Украине в 2,5 раза вырос спрос на подержанные автомобили из США — Finance.ua

В Украине в 2,5 раза вырос спрос на подержанные автомобили из США Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

В Украине в 2,5 раза вырос спрос на подержанные автомобили из США, Фото: freepik

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. По сравнению с маем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти в два с половиной раза.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера, была из США.

Наибольшая доля из этого количества (46%) — машины с бензиновыми двигателями.

Более трети (34%) — электромобили.

Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальную часть этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.

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ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

Tesla Model 3 — 396 ед.;

Tesla Model Y — 311 ед.;

Ford Escape — 279 ед.;

Jeep Cherokee — 233 ед.;

Volkswagen Passat — 224 ед.

Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,9 года.

Справка Finance.ua:

в прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом. В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (79 ед.);

Как сообщает Auto. Ria, украинские автомобилисты все чаще и чаще предпочитают легковушки группы SUV. В мае было куплено 6,7 тыс. электромобилей, из этого числа 2,4 тыс. (или 36%) электрокроссоверы.



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