Какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США: рейтинг — Finance.ua

Какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США: рейтинг Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

Какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США: рейтинг

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с апрелем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился вдвое. Наибольшая доля из этого количества (47%) — машины с бензиновыми двигателями.

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Доля электромобилей составляет 34%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.

В топ-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

Tesla Model 3 — 408 ед.;

Tesla Model Y — 313 ед.;

Ford Escape — 246 ед.;

JEEP Cherokee — 232 ед.;

Volkswagen Passat — 210 ед.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 6 лет.

Справка Finance.ua:

В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс авто на электротяге, что вдвое больше, по отношению к апрелю прошлого года. Наибольший показатель регистрации этих типов авто продемонстрировали водители во Львовской области.

В сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было совершено почти 184 тысячи регистрационных операций, а в апреле — более 247 тысяч.



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