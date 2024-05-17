Какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США: рейтинг — Finance.ua

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Какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США: рейтинг

Технологии&Авто
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Какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США: рейтинг
Какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США: рейтинг
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с апрелем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился вдвое. Наибольшая доля из этого количества (47%) — машины с бензиновыми двигателями.

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Доля электромобилей составляет 34%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.
В топ-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:
  • Tesla Model 3 — 408 ед.;
  • Tesla Model Y — 313 ед.;
  • Ford Escape — 246 ед.;
  • JEEP Cherokee — 232 ед.;
  • Volkswagen Passat — 210 ед.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 6 лет.

Справка Finance.ua:

  • В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс авто на электротяге, что вдвое больше, по отношению к апрелю прошлого года. Наибольший показатель регистрации этих типов авто продемонстрировали водители во Львовской области.
  • В сервисных центрах МВД наблюдается ажиотаж на услугу перерегистрации авто. В марте этого года было совершено почти 184 тысячи регистрационных операций, а в апреле — более 247 тысяч.
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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