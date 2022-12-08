В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости» — Finance.ua

В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости»
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже развернула 1072 «Пункта Несокрушимости» для временного пребывания граждан.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что на всей территории Украины круглосуточно функционируют «Пункты Несокрушимости» для временного пребывания граждан.
В настоящее время ГСЧС развернула 1072 «Пункта Несокрушимости» из которых:
- 755 стационарных пунктов на базе пожарно-спасательных частей;
- 315 мобильных пунктов на базе палаток;
- 2 мобильных пункта на базе транспортных средств.
В ГСЧС напомнили, что в таких «Пунктах Несокрушимости», несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей.
На специальном сайте размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.
«Рекомендуем уже сейчас записать адреса ближайших „Пунктов Несокрушимости“ на случай аварийного отключения связи или электроэнергии», — подчеркнули в ГСЧС.
Справка Finance.ua:
- ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в Украине развернули уже почти пять тысяч «пунктов несокрушимости»;
- Укрзализныця готова обеспечить людей теплом и всем необходимым в случае блэкаута и чрезвычайных ситуаций. Для этого на вокзалах в любой момент в течение часа готовы развернуть стационарные пункты обогрева;
- Министерство цифровой трансформации планирует установить терминалы спутниковой связи Starlink в «пунктах несокрушимости», кроме публичных Wi-Fi точек.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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