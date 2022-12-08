В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости» — Finance.ua
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В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости»

Казна и Политика
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В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости»
В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости», Фото: dsns.gov.ua
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже развернула 1072 «Пункта Несокрушимости» для временного пребывания граждан.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что на всей территории Украины круглосуточно функционируют «Пункты Несокрушимости» для временного пребывания граждан.
В настоящее время ГСЧС развернула 1072 «Пункта Несокрушимости» из которых:
  • 755 стационарных пунктов на базе пожарно-спасательных частей;
  • 315 мобильных пунктов на базе палаток;
  • 2 мобильных пункта на базе транспортных средств.
В ГСЧС напомнили, что в таких «Пунктах Несокрушимости», несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей.
На специальном сайте размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.
«Рекомендуем уже сейчас записать адреса ближайших „Пунктов Несокрушимости“ на случай аварийного отключения связи или электроэнергии», — подчеркнули в ГСЧС.

Справка Finance.ua:

  • ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в Украине развернули уже почти пять тысяч «пунктов несокрушимости»;
  • Укрзализныця готова обеспечить людей теплом и всем необходимым в случае блэкаута и чрезвычайных ситуаций. Для этого на вокзалах в любой момент в течение часа готовы развернуть стационарные пункты обогрева;
  • Министерство цифровой трансформации планирует установить терминалы спутниковой связи Starlink в «пунктах несокрушимости», кроме публичных Wi-Fi точек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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