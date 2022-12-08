В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости» — Finance.ua

В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости» Сегодня 12:41 — Казна и Политика

В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости», Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже развернула 1072 «Пункта Несокрушимости» для временного пребывания граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что на всей территории Украины круглосуточно функционируют «Пункты Несокрушимости» для временного пребывания граждан.

В настоящее время ГСЧС развернула 1072 «Пункта Несокрушимости» из которых:

755 стационарных пунктов на базе пожарно-спасательных частей;

315 мобильных пунктов на базе палаток;

2 мобильных пункта на базе транспортных средств.

В ГСЧС напомнили, что в таких «Пунктах Несокрушимости», несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей.

На специальном сайте размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.

«Рекомендуем уже сейчас записать адреса ближайших „Пунктов Несокрушимости“ на случай аварийного отключения связи или электроэнергии», — подчеркнули в ГСЧС.

Справка Finance.ua:

ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в Украине развернули уже почти пять тысяч «пунктов несокрушимости»;

Укрзализныця готова обеспечить людей теплом и всем необходимым в случае блэкаута и чрезвычайных ситуаций. Для этого на вокзалах в любой момент в течение часа готовы развернуть стационарные пункты обогрева;



Министерство цифровой трансформации планирует установить терминалы спутниковой связи Starlink в «пунктах несокрушимости», кроме публичных Wi-Fi точек.



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Діло По материалам:

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