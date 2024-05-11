В Украине увеличилась активность купли и продажи земли и недвижимости: спрос вырос в 1,5 раза в 2024 году — Finance.ua
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В Украине увеличилась активность купли и продажи земли и недвижимости: спрос вырос в 1,5 раза в 2024 году

Недвижимость
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В Украине увеличилась активность купли и продажи земли и недвижимости: спрос вырос в 1,5 раза в 2024 году
В Украине увеличилась активность купли и продажи земли и недвижимости: спрос вырос в 1,5 раза в 2024 году
В январе-марте 2024 года увеличилось количество сделок по отчуждению земли, оформленных нотариусами до 185 тыс. Это на 56% больше, чем в аналогичный период прошлого года: тогда нотариусы удостоверили почти 119 тыс. таких бланков.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
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По данным Единого реестра нотариальных бланков Минюста, украинцы стали активно покупать и продавать земельные участки, а также недвижимость в первом квартале 2024 года.
В течение этого периода оформили более 185 тыс. договоров по отчуждению земельного участка, что на 36,4% больше, чем до начала полномасштабного вторжения.
Также отчуждений другой недвижимости увеличилось на 55% - однако это все еще меньше, чем в 2021 году.
В Украине увеличилась активность купли и продажи земли и недвижимости: спрос вырос в 1,5 раза в 2024 году
В то же время отчуждений другой недвижимости, кроме земли, в этом году увеличилось в полтора раза.
В частности, в первом квартале этого года нотариусы удостоверили более 181 тысячи таких бланков. Для сравнения, за тот же период в прошлом году таких сделок было около 117 тысяч.
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Однако это все еще на 16% меньше, чем до начала полномасштабной войны: тогда для отчуждения земли было использовано чуть более 216 тысяч бланков.
В Опендатабот отмечают, что на одно нотариальное действие не всегда тратится только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий ориентировочно и сравнивается с предыдущими годами.
Напомним, ранее в Опендатабот исследовали, что среди четырех сотен новостроек в Украине — по 54% жилым комплексам идут судебные процессы, связанные с земельными участками.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

По материалам:
Finance.ua
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