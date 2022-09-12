В Украине упростили регистрацию автомобилей — Finance.ua

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В Украине упростили регистрацию автомобилей

Личные финансы
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В Украине упростили регистрацию автомобилей
В Украине упростили регистрацию автомобилей
Кабинет Министров принял постановление о внесении изменений в процедуры регистрации транспортных средств и допуска граждан к управлению.
Об этом пишет постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что предусматривает документ

Документ предусматривает упрощение процессов путем перевода их в электронный формат.
В частности, некоторые услуги по перерегистрации автомобиля водитель сможет заказать через электронный кабинет или портал «Дія».
Список таких услуг будет известен после публикации соответствующего постановления.
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Кроме того, правительство определило список регистрационных процедур, которые будут производиться без проведения экспертного исследования автомобиля специалистами экспертной службы МВД и/или судебными экспертами.
Также постановление уточняет отдельные положения об обмене водительского удостоверения иностранного государства на национальное водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

  • обособленное подразделение ГП «Документ» в Варшаве вводит услугу обмена водительского удостоверения для граждан Украины в Польше. Воспользоваться услугой можно только при наличии предварительно выданного удостоверения;
  • в Украине предлагают сдавать экзамен по теории вождения для получения водительского удостоверения без обязательной подготовки в автошколе. То есть готовиться к такому тестированию могут разрешить самостоятельно;
  • в Электронном кабинете водителя от МВД Украины возобновили ряд онлайн-услуг.

На что необходимо обратить внимание при оформлении каско 🚗

По материалам:
УБР
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