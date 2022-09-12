В Украине упростили регистрацию автомобилей — Finance.ua

В Украине упростили регистрацию автомобилей Сегодня 11:05 — Личные финансы

В Украине упростили регистрацию автомобилей

Кабинет Министров принял постановление о внесении изменений в процедуры регистрации транспортных средств и допуска граждан к управлению.

Об этом пишет постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что предусматривает документ

Документ предусматривает упрощение процессов путем перевода их в электронный формат.

В частности, некоторые услуги по перерегистрации автомобиля водитель сможет заказать через электронный кабинет или портал «Дія».

Список таких услуг будет известен после публикации соответствующего постановления.

Кроме того, правительство определило список регистрационных процедур, которые будут производиться без проведения экспертного исследования автомобиля специалистами экспертной службы МВД и/или судебными экспертами.

Также постановление уточняет отдельные положения об обмене водительского удостоверения иностранного государства на национальное водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

обособленное подразделение ГП «Документ» в Варшаве вводит услугу обмена водительского удостоверения для граждан Украины в Польше. Воспользоваться услугой можно только при наличии предварительно выданного удостоверения;

в Украине предлагают сдавать экзамен по теории вождения для получения водительского удостоверения без обязательной подготовки в автошколе. То есть готовиться к такому тестированию могут разрешить самостоятельно;

в Электронном кабинете водителя от МВД Украины возобновили ряд онлайн-услуг.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.