В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта — Finance.ua

В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

Сегодня 17:01 — Казна и Политика

В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

Государственная миграционная служба запускает экспериментальный проект оформления ID-карты и загранпаспорта одновременно, это можно будет сделать сразу после публикации соответствующего правительственного постановления.

Об этом на брифинге заявила глава ГТС Украины Наталия Науменко.

«Над этим наша команда работала еще до полномасштабной военной агрессии. Постановление Кабмина было принято 7 мая. Экспериментальный проект оформления ID-карты и загранпаспорта одновременно. То есть граждане могут приходить в отделения ГМС и центры предоставления админуслуг всего дважды и одновременно оформить два документа. Что упростит процедуру», — сказала она.

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Воспользоваться этой услугой могут после опубликования постановления Кабмина.

«Все подразделения ГМС, которые пока не находятся в зоне боевых действий, уже возобновили свою работу. Также налажена работа по производству документов и логистика, которая была нарушена в связи с войной. Все электронные системы ГМС работают в штатном режиме. Иностранцы, которые остаются на территории Украины, не остаются без внимания и могут получить услуги, как это было и раньше. В ГМС работают телефоны горячей линии, где можно получить все необходимые консультации», — подчеркнула глава ГМС.

По ее словам, с 24 февраля по 10 мая 2022 года органами ГМС было осуществлено:

78 тыс. продлений срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

73 тыс. вклеек фотографии ребенка (возраст до 18 лет) в загранпаспорта их родителей или их законных представителей.

Кроме того, за этот же период ГМС было:

выдано 131 тыс. уже готовых паспортов гражданина Украины для выезда за границу и оформлено 327 тыс. новых документов;

выдано 64 тыс. уже готовых паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и оформлено 96 тыс. новых документов.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины на заседании 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

для продления срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо обратиться в ближайшее подразделение Государственной миграционной службы.

🚗 Зеленая карта — обязательное страхование на автомобиль для выезда за границу. Полис покрывает ответственность перед третьими лицами при возникновении страхового случая. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Без нее пересечение границы невозможно.

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