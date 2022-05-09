Как продлить срок действия биометрического паспорта в Чехии — Finance.ua

Как продлить срок действия биометрического паспорта в Чехии
Сегодня 17:33 — Личные финансы
Украинцы, которые из-за войны спешно выехали за границу, часто сталкиваются в чужой стране с тем, что срок действия их загранпаспорта истекает.
Мы продолжаем делиться полезной информацией для беженцев из Украины. Так что читайте дальше, как «обновить» биометрический паспорт в Чехии.
Куда обратиться с просроченным загранпаспортом в Чехии
Решить этот вопрос вам помогут в консульском отделе Посольства Украины в Чешской республике. Информация, которая пригодится вам:
- Адрес в Праге: Charlese De Gaullla 27, 160 00 PRAHA 6;
- рабочие дни: понедельник, среда и пятница;
- часы приема: 08:00 — 12:00 и 13:00 — 17:00.
Что для этого нужно
- прихватите с собой загранпаспорт и его копию;
- заполните анкету (ее можно скачать на сайте Посольства).
Услуга бесплатная.
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