Как продлить срок действия биометрического паспорта в Чехии — Finance.ua
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Как продлить срок действия биометрического паспорта в Чехии

Сегодня 17:33Личные финансы
56
Украинцы, которые из-за войны спешно выехали за границу, часто сталкиваются в чужой стране с тем, что срок действия их загранпаспорта истекает.
Мы продолжаем делиться полезной информацией для беженцев из Украины. Так что читайте дальше, как «обновить» биометрический паспорт в Чехии.

Куда обратиться с просроченным загранпаспортом в Чехии

Решить этот вопрос вам помогут в консульском отделе Посольства Украины в Чешской республике. Информация, которая пригодится вам:
  • Адрес в Праге: Charlese De Gaullla 27, 160 00 PRAHA 6;
  • рабочие дни: понедельник, среда и пятница;
  • часы приема: 08:00 — 12:00 и 13:00 — 17:00.

Что для этого нужно

  • прихватите с собой загранпаспорт и его копию;
  • заполните анкету (ее можно скачать на сайте Посольства).
Услуга бесплатная.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом🧐

По материалам: Телеканал 24
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