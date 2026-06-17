В Украине создали межведомственную группу по борьбе с незаконным выводом денег за границу Сегодня 04:07 — Казна и Политика

Государственная налоговая служба совместно с правоохранительными органами и другими государственными учреждениями создала межведомственную рабочую группу по противодействию схемам незаконного вывода средств за границу.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Рабочая группа будет проверять рисковые внешнеэкономические операции

Карнаух напомнила, что недавно Государственная налоговая служба обнародовала информацию о масштабной схеме вывода средств за границу через рисковые компании.

По данным ГНС, речь идет о более чем 2,3 тыс. компаний, совершивших внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность.

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«Наша задача — не только выявлять такие схемы, но совместно с правоохранительными органами и другими государственными институтами разрушать их и делать все возможное для привлечения к ответственности исполнителей и организаторов», — отметила Карнаух.

По ее словам, вопросы обсудили в ходе совместного совещания с участием руководства ГНС, Бюро экономической безопасности, Национального банка, Государственной таможенной службы, Государственной службы финансового мониторинга и Офиса Генерального прокурора.

По результатам встречи было принято решение о создании совместной межведомственной рабочей группы.

Как будет работать межведомственная группа

Стороны договорились по каждому случаю обменяться аналитикой, каждый случай будет отрабатываться отдельно и детально, будет сотрудничать над установлением полной цепи причастных лиц. Каждая компания, каждый человек будет отрабатываться шаг за шагом.

Кроме того, члены группы будут координировать действия по раннему выявлению рисковых внешнеэкономических операций, установлению организаторов схем, конечных выгодополучателей и фактическим контролерам компаний — нерезидентов, которые могут использоваться для незаконного вывода денежных средств.

Каждый орган будет работать в рамках своей компетенции.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Государственная налоговая служба выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых субъектов хозяйствования. Речь идет о более чем 2,3 тыс. компаний, совершивших внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность.

По данным ГНС, наибольшая часть таких операций приходится на экспорт товаров. В частности, 1243 компании провели экспортные операции на сумму более 176 млрд грн. Еще 555 компаний провели импорт товаров более чем на 18 млрд грн.

В ходе анализа было установлено, что многие компании-нарушители использовали одинаковые IP-адреса, подавали отчетность через общие компьютерные сети и были зарегистрированы по одним и тем же адресам.

Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове — по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них с миллиардными операциями.

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