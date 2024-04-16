В Украине создали Корпус деминеров из 5000 специалистов — Finance.ua

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В Украине создали Корпус деминеров из 5000 специалистов

Казна и Политика
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В Украине создали Корпус деминеров из 5000 специалистов
В Украине создали Корпус деминеров из 5000 специалистов
На сегодняшний день к Корпусу деминеров присоединились подразделения Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях.
Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля, сообщает АрмияInform.
«Корпус деминеров фактически создан. На сегодняшний день к нему присоединились подразделения Минобороны и ВС Украины, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях. Уже создано 1000 групп разминирования», — отметил Берегуля.
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Однако, по его словам, пока есть сложность — не хватает достаточного количества автомобильной, специальной техники и оборудования.
«Мы работаем с нашими иностранными партнерами, которые присоединились к Коалиции по разминированию. Благодаря нашей совместной работе в ближайшее время следует ожидать предоставления нам материально-технической помощи. Благодаря чему мы доукомплектуем подразделения, входящие в Корпус деминеров», — объяснил он.
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Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности добавил, что на сегодняшний день эти подразделения уже работают в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
На брифинге было заявлено, что в Корпус деминеров будет входить 5000 специалистов. Его задачами будут: обследование территорий, очищение местности в рамках оперативного реагирования, проведение мероприятий гуманитарного разминирования.
Напомним, в украинском правительстве планируют к середине лета представить систему разминирования с использованием искусственного интеллекта.
По материалам:
Армія Inform
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