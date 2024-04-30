В правительстве дали разъяснение по поводу принудительного возвращения украинцев из ЕС — Finance.ua

В правительстве дали разъяснение по поводу принудительного возвращения украинцев из ЕС Сегодня 15:33 — Личные финансы

В правительстве дали разъяснение по поводу принудительного возвращения украинцев из ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Об этом она сообщила в Брюсселе в интервью DW

Стефанишина заверил, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

Читайте также В Паспортном сервисе объяснили, кто из мужчин может получить документы за границей

«Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации — учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения», — заявила вице-премьер.

Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоганссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

Читайте также Возвращение некоторых мужчин в Украину: в Литве объяснили механизм

«Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений, и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть», — подчеркнула Стефанишина.

23 апреля министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.

В правительстве говорят, что доступ к консульским услугам получат только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК.

Справка Finance.ua:

23 апреля 2024 г. Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации;

в правительстве говорят, что доступ к консульским услугам получат только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.