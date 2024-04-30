В правительстве дали разъяснение по поводу принудительного возвращения украинцев из ЕС — Finance.ua
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В правительстве дали разъяснение по поводу принудительного возвращения украинцев из ЕС

Личные финансы
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В правительстве дали разъяснение по поводу принудительного возвращения украинцев из ЕС
В правительстве дали разъяснение по поводу принудительного возвращения украинцев из ЕС
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
Об этом она сообщила в Брюсселе в интервью DW.
Стефанишина заверил, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.
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«Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации — учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения», — заявила вице-премьер.
Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоганссон для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.
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«Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений, и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть», — подчеркнула Стефанишина.
23 апреля министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.
В правительстве говорят, что доступ к консульским услугам получат только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК.

Справка Finance.ua:

  • 23 апреля 2024 г. Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации;
  • в правительстве говорят, что доступ к консульским услугам получат только мужчины с действительными военно-учетными документами, которые обновили свои данные в ТЦК.
По материалам:
Європейська правда
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