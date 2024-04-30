Возвращение некоторых мужчин в Украину: в Литве объяснили механизм — Finance.ua
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Возвращение некоторых мужчин в Украину: в Литве объяснили механизм

Казна и Политика
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В Украине продолжается мобилизация 2024, и власти Литвы поддержали идею возвращения на украинскую территорию мужчин призывного возраста. Глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте объяснила, как это можно сделать.
Чиновница в эфире литовского вещателя LRT сказала, что для отправки некоторых мужчин-Украинцев на Родину «должна быть создана какая-то специальная законодательная база, потому что сейчас ее нет». «…А если говорить о праве Европейского Союза о временной защите, то это европейское решение, поэтому должно быть европейское решение, как реагировать на такой запрос со стороны Украины (о возвращении мужчин, — Ред.)», — сказала Гудзинскойте.
Глава Департамента миграции добавила, что пока временная защита действует до 4 марта следующего года, и литовские власти вправе ее отменить только в случае возникновения угрозы безопасности государства.
Чиновница также сказала, что у Литвы есть технические возможности, чтобы отследить местонахождение мужчин из Украины, но они могут уехать и нелегально находиться в другом государстве Евросоюза. «Если человек не хочет, чтобы его нашли, он найдет возможности спрятаться», — отметила она.
В нашем государстве принят закон, предусматривающий усиление мобилизации. Для мужчин призывного возраста, находящегося за границей, с 23 апреля по 18 мая — это период, в который вступит в силу новый закон, приостановили предоставление консульских услуг.
Следует отметить, что новый закон предусматривает механизм, позволяющий мужчинам даже за границей обновить свои данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
По словам главы украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, возвращение мужчин призывного возраста на родную землю — это вопрос справедливости.
Напомним, ранее в Украине был снижен мобилизационный возраст. Теперь в нашем государстве мобилизация с 25 лет. Подчеркнем, что мобилизуют мужчин максимум до 60 лет.
По материалам:
УНІАН
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