В столице демонтируют памятник «Переяславский совет» под Аркой дружбы народов — Finance.ua

В столице демонтируют памятник «Переяславский совет» под Аркой дружбы народов
В Киеве коммунальные службы приступили к демонтажу скульптурной композиции в честь Переяславского совета под Аркой дружбы народа, переименованной в Арку свободы украинского народа.
Об этом сообщает КГВА в Telegram.
«Городские коммунальные службы приступают к демонтажу композиции в честь Переяславского совета под аркой „Свободы украинского народа“. Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная. Она состоит из 20 элементов, которые весят около 6 000 — 7 000 тонн», — говорится в сообщении.
Сообщается, что специалисты предварительно провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.
В дальнейшем монумент будет храниться в государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.
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