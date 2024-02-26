В КГГА назвали условия завершения ремонта метро на Теремки в заявленные сроки — Finance.ua

В КГГА назвали условия завершения ремонта метро на Теремки в заявленные сроки Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В КГГА назвали условия завершения ремонта метро на Теремки в заявленные сроки

Работы на закрытом участке метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» идут по графику. Движение поездов должно восстановиться до конца лета, если специалистам не будут мешать субъективные факторы, такие как бюрократия и «помощники», во время визитов которых строители вынуждены прекращать работы.

Об этом сообщает директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандыбор.

«Я говорю как человек, имеющий инженерное образование. Эту работу можно было легко выполнить за 6 месяцев. И мы эти сроки не исключаем. Да, есть определенные бюрократические вопросы. Согласование тех или иных сетей. Такие субъективные факторы нам несколько препятствуют. Но мы свои амбициозные планы не меняем, сейчас уже выполнены практически на 80% сваи (стена в грунте, стабилизирующая от обвала грунтов), выполнена плита, которая в дальнейшем позволит выполнять работы тяжелой техникой для раскрытия котлована. Если у нас не будет какого-то объективного фактора, которого мы сейчас не предполагаем, то к концу лета, август-сентябрь максимум, метро должно поехать», — заявил Руслан Кандыбор.

Директор транспортного департамента рассказал, что над поврежденным участком находилось около 200 кабелей разных сетей: ДТЭК, Укртелекома, СНБО, СБУ, ПВО. Учитывая военное время, согласование переноса этих кабелей заняло кучу времени.

Помимо бюрократических препятствий, задерживающими факторами для метростроевцев являются «помощники», из-за визитов которых строители вынуждены каждый раз прекращать работы, подчеркнул Руслан Кандыбор.

«Есть такой старый фильм, когда господин ставил задачу отремонтировать карету. Говорил: «Через сколько отремонтируешь? Через неделю? А через два?» — «Ну, здесь уже помощники нужны». Так вот если нам не будут помогать такие «помощники», которые все знают и которые только вносят деструктив… Мы вынуждены каждый раз приостанавливать работу, потому что нужно отвезти ту или иную делегацию, показать каждому, рассказать. Так это действительно «помощники» нам «помогают», — отметил Кандыбор.

Он подчеркнул, что речь идет о сверхсложном участке метрополитена, который строился в спешке, с трудностями и даже трагедиями. В частности, во время строительства в 2010 году здесь был затоплен туннелепроходческий щит весом более 200 тонн, а также погибли два работника. Сегодня работы выполняются профессионально, с привлечением экспертов и ученых.

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА подчеркнул, что сейчас на участке от «Теремков» до «Демеевской» метро работает. Поезда ездят в обе стороны с интервалом 13 минут. Движение перекрыто только между станциями «Демеевская» и «Лыбидская». На этом участке движение метро дублируют автобусы, ездящие с интервалом в 3 минуты. К тому же город позаботился о том, чтобы у киевлян, производящих пересадку из-за ремонта метро, ​​не увеличились расходы на проезд.

«Горожане, которые пользуются транспортной картой, фактически платят только раз за проезд. Если я пересаживаюсь с метро на автобус, с меня также снимают плату за поездку. Но к утру следующего дня деньги возвращаются обратно. То есть на маршруте от „Лыбидской“ до „Теремков“ не дважды, ни трижды переплачивать не нужно», — пояснил Руслан Кандыбор.

Также Кандыбор опроверг слухи о возможном закрытии еще 22 станций метро.

«Не будет такого. Это паника, которую разгоняют неизвестные люди, чтобы нагнать страх. Нет никакого страшного коллапса. Есть некоторые проблемы эксплуатационного состояния, текущие работы, которые мы выполняем. Плановые работы по капремонту также сейчас выполняются», — подчеркнул директор департамента.

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