В Харькове предпринимателей освободили от налога на землю и недвижимость — Finance.ua

В Харькове предпринимателей освободили от налога на землю и недвижимость Сегодня 16:34 — Казна и Политика

В Харькове предпринимателей освободили от налога на землю и недвижимость

На сессии городского совета Харькова приняли решение об освобождении предпринимателей от налога на землю, недвижимость и единого налога для ФЛП четвертой группы.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сегодня на сессии мы полностью освободили харьковских предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога по ФЛП 4-й группы», — сообщил Терехов.

По договоренности с государством, израсходованные городом средства компенсируют из государственного бюджета.

Економічна Правда По материалам:

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