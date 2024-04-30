В Харькове предпринимателей освободили от налога на землю и недвижимость — Finance.ua
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В Харькове предпринимателей освободили от налога на землю и недвижимость

Казна и Политика
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В Харькове предпринимателей освободили от налога на землю и недвижимость
В Харькове предпринимателей освободили от налога на землю и недвижимость
На сессии городского совета Харькова приняли решение об освобождении предпринимателей от налога на землю, недвижимость и единого налога для ФЛП четвертой группы.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
«Сегодня на сессии мы полностью освободили харьковских предпринимателей от уплаты налогов за землю, недвижимость и единого налога по ФЛП 4-й группы», — сообщил Терехов.
По договоренности с государством, израсходованные городом средства компенсируют из государственного бюджета.
По материалам:
Економічна Правда
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