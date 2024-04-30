Восстанавливать Украину нужно еще до окончания войны, — посол Дании Сегодня 18:26 — Казна и Политика

Восстанавливать Украину необходимо еще до окончания боевых действий с россией.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

«Некоторые люди говорят: хорошо, реконструкция — это хорошо, но нам придется дождаться мира. Как только наступит мир, нам понадобится большая конференция и большой план. Мы говорим: нет, мы не можем этого ждать. Мы должны начать сейчас», — заявил он.

Посол подчеркнул, что восстановление Украины не может ждать окончания войны.

«Я думаю, что это урок, полученный в Николаеве: правильно начинать, пока война еще продолжается, потому что это дает надежду, что однажды этот кошмар закончится и найдется кто-то, кто нам поможет. И это действительно, я думаю, вселило определенный оптимизм. Мы видим, что люди возвращаются в Николаев», — заявил Миккельсен.

Он отметил, что мэр одного из городков, где Дания помогла местной фабрике, заявил, что если предприятие не работает, то и в городе делать нечего.

«И сейчас она работает. И каждый раз, когда я иду, я вижу, что у многих домов стоит машина, я вижу женщин, идущих по улице с коляской, и школу снова открыли. Это очень ощутимо, очень конкретно, это что-то, что имеет значение, и это то, что мы хотим сделать. Мы хотим изменить ситуацию сейчас, а не тогда, когда придет мир», — заявил посол.

При этом он от имени Дании призвал страны и финансовые институты не ждать окончания войны в Украине, а «сделать что-то сейчас».

Восстановление Украины

Масштабные финансовые вливания со стороны международного сообщества станут ключевым фактором восстановления Украины после войны.

Европейский союз уже активно участвует в повышении устойчивости страны.

Однако для долгосрочного восстановления Украины как свободной, преуспевающей страны, разделяющей европейские ценности и интегрированной в европейскую и мировую экономику, потребуется значительно больше поддержки.

Денежные средства необходимы не только для восстановления разрушенной инфраструктуры, но и для проведения реформ, стимулирования экономического роста и создания условий для устойчивого развития.

Недавно Швейцария выделила 5 миллиардов евро на помощь в восстановлении Украины. Финансирование будет направлено на ремонт разрушенной инфраструктуры, поддержку бизнеса и создание новых рабочих мест.

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