Великобритания направила Украине новый пакет военной помощи — Finance.ua

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Великобритания направила Украине новый пакет военной помощи

Казна и Политика
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Великобритания направила Украине новый пакет военной помощи
Великобритания направила Украине новый пакет военной помощи
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в воскресенье, 19 мая, сообщил о направлении Украине нового пакета военной помощи.
В него, среди прочего, вошли 1 млн боеприпасов, 80 ракет для систем ПВО, 20 бронированных транспортеров-амфибий BvS 10.
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«Мир не может ждать, Украине нужно, чтобы мы активизировались, чтобы у них было то, что им нужно, чтобы отбросить путина. Именно это сегодня сделала Великобритания», — отметил Шаппс в X.
Великобритания направила Украине новый пакет военной помощи
«Великобритания отправила 1 миллион боеприпасов, ракеты ПВО и беспилотники на линию фронта в Украину, чтобы помочь сдержать армию путина», — указал министр обороны страны.
Напомним, Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро). Денежные средства от очередного гранта Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда.
Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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