Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи — Finance.ua

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Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи

Казна и Политика
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Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи
Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи
Великобритания анонсировала выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины на 500 миллионов фунтов стерлингов (свыше 617 млн ​​долларов). В частности, в нем предусмотрены боеприпасы, ракеты, дроны и ПВО.
Об этом сообщили на сайте британского правительства.
«Ожидается, что он (премьер-министр страны Риши Сунак. — Ред.) объявит о выделении Украине 500 миллионов фунтов стерлингов и крупнейшую в истории поставку жизненно важных боеприпасов, включая около 400 транспортных средств, 1600 боеприпасов и 4 миллиона патронов», — отметили в ведомстве, акцентируя, что об этом сообщит Риши Сунак во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском сегодня, 23 апреля.
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Дополнительное финансирование в размере более 617 млн ​​долларов будет использовано для быстрой доставки срочно требующихся боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки. Известно, что беспилотники будут закуплены в Великобритании.
Что содержит пакет военной помощи Украине:
  • 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;
  • свыше 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;
  • более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов;
  • почти 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.
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«Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно сражаться, но им нужна наша поддержка, и нужна сейчас. Сегодняшний пакет поможет гарантировать, что у Украины будет все необходимое для борьбы с россией», — подчеркнул премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс добавил, что «этот рекордный пакет военной помощи даст Президенту Владимиру Зеленскому и его отважной нации больше необходимых средств, чтобы изгнать путина и восстановить мир и стабильность в Европе».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Армія Inform
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