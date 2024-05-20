Таможенные органы снова смогут проводить проверки бизнеса — Finance.ua

Таможенные органы снова смогут проводить проверки бизнеса Сегодня 12:42 — Казна и Политика

Таможенные органы снова смогут проводить проверки бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым восстановлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

«Президент Украины подписал Закон от 20.03.2024 No3613-IX „О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях осуществления таможенного контроля и таможенного оформления отдельных категорий товаров“, которым возобновлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела», — говорится в сообщении органа.

Какие действия таможни будут возобновлены законом

Законом, в частности, возобновлено проведение:

плановых выездных документальных проверок;

внеплановых выездных документальных проверок;

невыездных документальных проверок;

встречных сверок.

«Таможенные органы обязаны восстановить на неиспользованный срок документальные проверки, встречные сверки, начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года. При этом акты о результатах документальных проверок, встречных сверок, возражения к актам проверок, налоговые уведомления-решения, процедура вручения которые не завершена до 24 февраля 2022 года, направляются до 1 июля 2024 года», — отмечают в Гостаможслужбе.

Что еще предусматривает закон

Также законом регламентированы критерии для включения предприятий в планы-графики документальных плановых выездных проверок таможенного органа в 2024 году, а именно:

осуществляющих ввоз на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, товаров, подобных тем, в отношении которых применяются особые виды пошлины;

осуществляющих вывоз с таможенной территории Украины товаров, на которые законом установлена ​​вывозная пошлина;

оформивших таможенные декларации с освобождением от уплаты таможенных платежей, использованием льгот, рассрочкой уплаты таможенных платежей;

относительно которых у таможенного органа имеется информация о декларировании составляющих таможенной стоимости, определенных настоящим Кодексом, не в полном объеме;

относительно которых у таможенного органа имеется информация о нарушении правил классификации товаров согласно УКТ ВЭД;

относительно которых у таможенного органа имеется информация о недостоверном декларировании страны происхождения, что влияет на поступление таможенных платежей в бюджет.

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Также в ведомстве пояснили, что квартальные планы-графики документальных плановых выездных проверок таможенного органа будут обнародоваться на официальном вебпортале Гостаможслужбы до 15 числа последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором будут проводиться такие документальные плановые выездные проверки.

Кроме того, продлено действие моратория на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу в отношении налогоплательщиков:

по ввозу ими на таможенную территорию Украины товаров, признанных гуманитарной помощью в период действия военного положения;

местонахождением которых являются временно оккупированные территории Украины, зоны боевых действий, а также зоны возможных боевых действий.

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