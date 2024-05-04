Сколько кредитов выдано бизнесу за время военного положения (инфографика) — Finance.ua

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Сколько кредитов выдано бизнесу за время военного положения (инфографика)

Кредит&Депозит
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Сколько кредитов выдано бизнесу за время военного положения (инфографика)
Сколько кредитов выдано бизнесу за время военного положения (инфографика)
За время действия военного положения предпринимателям в Украине выдано 52 244 кредита на 208,7 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
В частности, на прошлой неделе в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили 389 кредитов на сумму 1,8 миллиарда гривен от уполномоченных банков, из которых 252 кредита на 0,6 миллиарда гривен были выданы государственными банками.

Сколько кредитов выдано с начала года

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 8102 кредита на общую сумму 31,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 5974 кредита на 16,1 млрд гривен.
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За период военного положения в Украине было выдано 52 244 кредита на общую сумму 208,7 миллиарда гривен, из которых государственные банки предоставили 39 008 кредитов на 106,5 миллиарда гривен.
На что направили средства:
  • 17,4 миллиарда гривен на инвестиционные проекты;
  • 59,1 миллиарда гривен для финансирования оборотного капитала;
  • 37,41 миллиарда гривен на кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 13,52 миллиарда гривен на переработку агропродукции;
  • 57,41 миллиарда гривен на цели, связанные с военной обороной;
  • 10,43 миллиарда гривен на кредитование в зонах высокого военного риска.
С момента старта Программы подписано 87 066 кредитных договоров на 298,3 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 59 484 договора на 133,1 млрд гривен.
Сколько кредитов выдано бизнесу за время военного положения (инфографика)
Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, помощь США в размере $7,5 млрд позволит Украине без промедлений профинансировать все социальные расходы, такие как пенсии и субсидии.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

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По материалам:
Finance.ua
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