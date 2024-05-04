Сколько кредитов выдано бизнесу за время военного положения (инфографика) — Finance.ua

Сколько кредитов выдано бизнесу за время военного положения (инфографика) Сегодня 07:01 — Кредит&Депозит

Сколько кредитов выдано бизнесу за время военного положения (инфографика)

За время действия военного положения предпринимателям в Украине выдано 52 244 кредита на 208,7 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В частности, на прошлой неделе в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили 389 кредитов на сумму 1,8 миллиарда гривен от уполномоченных банков, из которых 252 кредита на 0,6 миллиарда гривен были выданы государственными банками.

Сколько кредитов выдано с начала года

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 8102 кредита на общую сумму 31,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 5974 кредита на 16,1 млрд гривен.

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За период военного положения в Украине было выдано 52 244 кредита на общую сумму 208,7 миллиарда гривен, из которых государственные банки предоставили 39 008 кредитов на 106,5 миллиарда гривен.

На что направили средства:

17,4 миллиарда гривен на инвестиционные проекты;

59,1 миллиарда гривен для финансирования оборотного капитала;

37,41 миллиарда гривен на кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей;

13,52 миллиарда гривен на переработку агропродукции;

57,41 миллиарда гривен на цели, связанные с военной обороной;

10,43 миллиарда гривен на кредитование в зонах высокого военного риска.

С момента старта Программы подписано 87 066 кредитных договоров на 298,3 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 59 484 договора на 133,1 млрд гривен.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, помощь США в размере $7,5 млрд позволит Украине без промедлений профинансировать все социальные расходы, такие как пенсии и субсидии.

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