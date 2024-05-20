Сколько денег в Украине находится в тени, — Гетманцев назвал цифры — Finance.ua
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Сколько денег в Украине находится в тени, — Гетманцев назвал цифры

Казна и Политика
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Сколько денег в Украине находится в тени, — Гетманцев назвал цифры
Сколько денег в Украине находится в тени, — Гетманцев назвал цифры
В тени экономики Украины находится не менее 1,5 трлн грн. Из них 500−600 млрд — могли бы поступить в бюджет. Но вывести эти средства из тени — это дело не на один год. Однако государство постепенно идет к отбеливанию целых отраслей, и эта работа влечет за собой увеличение поступлений в бюджет.
Об этом в интервью Новости. Live сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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«В принципе, результат на табло. Ведь о чем собственно детенизация? Это равные правила игры для бизнеса, потому что бизнес, который находится в тени и ведет свою бухгалтерию в экселе или в тетрадях и прячется, измельчив свою деятельность на сотни ФЛП, его юридически не существует», — отметил политик.
По его словам, это бизнес, который нельзя ни продать, нельзя завести в него инвестора, его нельзя даже передать по наследству.
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«Такая экономика точно не может развиваться, увеличивать свою капитализацию и дышать свободно. Это не дает возможности проявлять свой предпринимательский талант, потому что он ограничен схемами уклонения от налогообложения», — подытожил он.

Справка Finance.ua:

  • за последние полтора года с официального рынка труда Украины уволились примерно 1,5 млн работников из-за необходимости становиться на военный учет, поэтому государству нужно найти золотую середину относительно мобилизации;
  • государство пытается вывести рынки из тени и создать равные условия ведения хозяйства для всех. Это удалось сделать с торговлей золотыми изделиями и в топливе.
По материалам:
Novyny.live
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