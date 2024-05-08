Детенизация торговли: в Украине растет количество чеков и легальной выручки — Finance.ua

Детенизация торговли: в Украине растет количество чеков и легальной выручки Сегодня 09:15 — Финтех и Карты

Детенизация торговли: в Украине растет количество чеков и легальной выручки

В апреле в среднем за день покупателям товаров и услуг было предоставлено на 4 млн расчетных документов больше, чем в январе, что свидетельствует о постепенной детенизации торговли.

Об этом сообщил в Телеграме народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Среднедневное количество чеков в 2024 году выросло почти на 4 млн шт. — с 22,5 млн шт. в январе до 26,2 млн шт. в день в апреле», — говорится в сообщении.

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По словам Гетманцева, увеличение количества предоставленных субъектами предпринимательства расчетных документов свидетельствует о постепенной детенизации торговли и положительном результате реформы фискализации.

Такую же тенденцию он фиксирует и по объемам ежедневной выручки.

«Ежедневная средняя выручка выросла с 11 121,6 млн грн в марте до 11 542,08 млн грн в апреле», — отметил глава финансового комитета.

Напомним, за неполный 2023 год Государственная налоговая служба наложила 1,65 млрд грн штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (РРО), что в три раза превышает аналогичный показатель за 2021 год.

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Укрінформ По материалам:

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