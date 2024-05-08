Детенизация торговли: в Украине растет количество чеков и легальной выручки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Детенизация торговли: в Украине растет количество чеков и легальной выручки

Финтех и Карты
21
Детенизация торговли: в Украине растет количество чеков и легальной выручки
Детенизация торговли: в Украине растет количество чеков и легальной выручки
В апреле в среднем за день покупателям товаров и услуг было предоставлено на 4 млн расчетных документов больше, чем в январе, что свидетельствует о постепенной детенизации торговли.
Об этом сообщил в Телеграме народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Среднедневное количество чеков в 2024 году выросло почти на 4 млн шт. — с 22,5 млн шт. в январе до 26,2 млн шт. в день в апреле», — говорится в сообщении.
Читайте также
По словам Гетманцева, увеличение количества предоставленных субъектами предпринимательства расчетных документов свидетельствует о постепенной детенизации торговли и положительном результате реформы фискализации.
Такую же тенденцию он фиксирует и по объемам ежедневной выручки.
«Ежедневная средняя выручка выросла с 11 121,6 млн грн в марте до 11 542,08 млн грн в апреле», — отметил глава финансового комитета.
Напомним, за неполный 2023 год Государственная налоговая служба наложила 1,65 млрд грн штрафов за нарушение при работе с регистраторами расчетных операций (РРО), что в три раза превышает аналогичный показатель за 2021 год.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.