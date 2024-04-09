В Украине выдано рекордное за всю историю количество чеков в марте — Finance.ua

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В Украине выдано рекордное за всю историю количество чеков в марте

Казна и Политика
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В Украине выдано рекордное за всю историю количество чеков в марте
В Украине выдано рекордное за всю историю количество чеков в марте
В марте 2024 года в Украине были осуществлены расчетные операции на сумму 344 770 млн грн и выдано 774,87 млн ​​фискальных чеков, что является следствием введения обязанности работы с регистраторами расчетных операций (РРО) и штрафов за их неиспользование.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Детинизация торговли продолжается. В марте выдано рекордное за всю историю количество чеков», — отметил народный депутат.

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Он поблагодарил предпринимателей, что перешли на законные цивилизованные практики ведения торговли, а также потребителей, требующих чек.
«Все ваши усилия идут в пользу финансирования армии», — подчеркнул Гетманцев.
В Украине выдано рекордное за всю историю количество чеков в марте
Объемы легальной торговли увеличились в январе-феврале 2024 года по отношению к январю-февралю 2023 года на треть по ряду показателей:
  • расчетные операции (в гривне) — плюс 38,2%;
  • общее количество чеков — плюс 37,3%;
  • начисление НДС — плюс 42,8%.
Как подчеркнул Гетманцев, работа продолжается, и в тени остается еще значительная часть торговли, призвав потребителей сообщать о каждом факте невыдачи фискального чека.
Напомним, закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

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В начале Большой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.
Позже Рада приняла законопроект № 8401, и этот мораторий был отменен.
Поэтому с 1 октября бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.
Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т. п.).
По материалам:
Діло
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