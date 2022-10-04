В Украине с начала войны золотовалютный резерв сократился на €3 миллиарда — Finance.ua

В Украине с начала войны золотовалютный резерв сократился на €3 миллиарда Сегодня 15:10 — Казна и Политика

В Украине с начала войны золотовалютный резерв сократился на €3 миллиарда

Золотовалютный резерв Украины сократился на 3 миллиарда евро с начала полномасштабной войны.

Об этом на брифинге 4 октября сообщил заместитель председателя Совета Национального банка Василий Фурман.

Так, по его словам, в первые дни войны НБУ перешел в политику фиксированного курсообразования. Фиксация курса, однако, имеет свою цену. С начала войны и до сентября чистая продажа валюты из резервов составила $14 миллиардов и один миллиард евро.

«В то же время резервы НБУ сократились всего на 3 миллиарда евро. Причины давления на золотовалютном рынке, которое мы наблюдаем — это психологический фактор, логистический, потому что не было достаточного количества наличной валюты», — объяснил Василий Фурман.

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Напомним, 21 июля Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару США на 25%. НБУ впервые с начала полномасштабной войны изменил курс валют . Его подняли до 36,5 гривны за доллар — до 36,56 грн/доллар США.

Регулятор объяснил, что это позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

Справка Finance.ua:

оснований для стабилизации курса гривны на данный момент нет — курс доллара продолжит рост. Такой прогноз сделал экономический аналитик Иван Угляница. по его словам, курс гривны падал бы в любом случае, даже без российского вторжения, этому способствовали бы общемировые тенденции;

напомним, в проекте госбюджета на 2023 год заложен среднегодовой курс и 42,2 гривны за доллар, и 50 гривен за доллар на декабрь 2023 года. Однако в НБУ утверждают, что 50 гривен за доллар в 2023 — это только технический показатель.

theБабель По материалам:

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