От чего зависит цена на золото — Finance.ua
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От чего зависит цена на золото

Банковские металлы
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Finance.ua подготовил материал о том, где можно купить золото во время войны и как правильно это сделать.
Цена металла в слитке отличается в зависимости от веса. Чем тяжелее слиток — тем меньше цена за 1 грамм. Самый дорогой металл — в однограммовом слитке, самый дешевый — в килограммовом.
Итак, если вам нужно купить 100 грамм золота — выгоднее будет купить один слиток, а не 5 по 20 граммов.

Кто производит золотые слитки

Компании, производящие слитки из «чистого» металла (без примесей), называются аффинажными компаниями («аффинаж» в переводе с французского означает просто «очистку», а в отношении золота этот процесс означает получение золота высокой пробы — 999,9).
О том, кто изготовил тот или иной слиток, свидетельствует клеймо, которое обязательно должно стоять на слитке. От того, кто изготовил слиток, зависит, как быстро и по какой цене впоследствии вы сможете продать этот слиток (если вдруг понадобятся деньги).
Самые известные аффинажные компании в мире — Argor Heraeus, Degussa, Umicore, Valcambi (расставлены по алфавиту).
Иногда клеймо на слиток ставит не компания, а банк, заказавший партию слитков. В Европе и во всем мире популярны и пользуются высоким доверием клейма таких банков, как Credit Suisse, Commerzbank и Standard Bank.
Естественно, приходя в банк, в первую очередь стоит поинтересоваться, чье клеймо стоит на слитке, который вы хотите приобрести. И если тавра нет, или оно не входит в вышеуказанный перечень — такой слиток лучше не брать.
Читайте больше в материале -

Где и как купить золото во время войны

По материалам:
Finance.ua
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