В Украине рекордное количество мужчин хотят поступить на магистратуру и аспирантуру — МОН
Почти вдвое больше мужчин зарегистрировались для поступления в магистратуру и аспирантуру в этом году.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.
«В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин постарше, у которых, явно, имеются свои причины зарегистрироваться и желать поступить в образовательные программы», — сказал он.
По его данным, обычно на такие экзамены регистрируется преимущественно 110−120 тысяч человек.
В Минобразования добавили, что будут реагировать на подобную ситуацию. По его словам, этот экзамен будет достаточно жестким в этом году.
«Образование не должно быть средством для избегания конституционного долга, поэтому будет достаточно жесткая система отбора», — рассказал Винницкий.
Напомним, мужчина, который закончил бакалавриат и поступил на магистратуру в аккредитованный европейский вуз на дневную форму обучения, будет иметь право на отсрочку.
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