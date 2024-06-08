В Украине рекордное количество мужчин хотят поступить на магистратуру и аспирантуру — МОН Сегодня 15:07

В Украине рекордное количество мужчин хотят поступить на магистратуру и аспирантуру — МОН

Почти вдвое больше мужчин зарегистрировались для поступления в магистратуру и аспирантуру в этом году.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

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«В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин постарше, у которых, явно, имеются свои причины зарегистрироваться и желать поступить в образовательные программы», — сказал он.

По его данным, обычно на такие экзамены регистрируется преимущественно 110−120 тысяч человек.

В Минобразования добавили, что будут реагировать на подобную ситуацию. По его словам, этот экзамен будет достаточно жестким в этом году.

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«Образование не должно быть средством для избегания конституционного долга, поэтому будет достаточно жесткая система отбора», — рассказал Винницкий.

Напомним, мужчина, который закончил бакалавриат и поступил на магистратуру в аккредитованный европейский вуз на дневную форму обучения, будет иметь право на отсрочку.

НВ По материалам:

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