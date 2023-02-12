В Украине развивается импорт электромобилей: топ самых популярных моделей — Finance.ua

В Украине развивается импорт электромобилей: топ самых популярных моделей Сегодня 19:34 — Личные финансы

В Украине развивается импорт электромобилей: топ самых популярных моделей

В январе украинцы приобрели 2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 83,3% больше, чем в январе прошлого года и на 4,3% меньше, чем в декабре-2022. Таким образом, вопреки террористическим атакам россии на украинскую электрическую инфраструктуру рынок электрических авто за последний год существенно вырос.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Январский спад продаж, вероятнее всего, связан с ежегодным сезонным спадом активности на авторынке.

Инфографика: eauto.org.ua

Большинство электромобилей в январе (52%, 1063 шт.) привезли подержанными из-за границы. Именно импорт автомобилей с пробегом и является основным источником наполнения парка транспортных средств с электрическим двигателем.

Покупают подержанные «электрички», в первую очередь, из-за их более низкой цены по сравнению с новыми, ведь покупательная способность украинцев остается на низком уровне.

Дополнительно стимулирует ввоз таких машин их «нулевое» растаможивание — не нужно платить пошлины, НДС и сбор в пенсионный фонд.

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На внутреннем рынке соответственно приобрели 32,7% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (669 шт.).

Новыми купили 15,3% машин (312 шт.), и это наибольшая доля продаж новых электромобилей за прошедшие 12 месяцев. Она растет уже пятый месяц подряд.

Абсолютное большинство среди транспортных средств с электродвигателем в январе составили легковые автомобили: 98,2%. Остальные 1,8% (36 шт.) были грузовыми.

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По состоянию на конец января 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 47 982 автомобилей, зарегистрированных в Украине (в том числе снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 46 145 легковых (96,2%), 1 833 грузовых (3,8%) и 4 автобуса.

Топ самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Первое место уже много месяцев занимает Nissan Leaf, который можно называть уже «народным» электромобилем украинцев. Это одна из самых доступных моделей на рынке сегодня. В январе в отношении таковых заключили 178 сделок купли-продажи.

Volkswagen ID.4, разместившийся на втором месте, имеет по итогам месяца вдвое более низкие показатели продаж: 88 сделок.

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На третьем месте находится самая дешевая Tesla — Model 3 (46 сделок). Четвертое место заняла Honda M-NV (37 сделок), а пятое — Volkswagen E-Golf (33 сделки).

Топ импортируемых подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте «свежепригнанных» электромобилей первенство в январе получил Nissal Leaf (180 шт.). Такая тенденция сохраняется уже несколько лет, но уже в ближайшие месяцы лидер может измениться.

Volkswagen ID.4 (162 шт.) уверенно поднимается в рейтинге, и по итогам первого месяца зимы почти догнал своего ближайшего конкурента.

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Третье место заняла Tesla Model 3 (114 шт.), а четвертое — Honda M-NV (69 шт.). Таким образом, первые 4 позиции рейтинга «свежепригнанных» подержанных электромобилей повторяет рейтинг внутренних перепродаж.

Замыкает первую пятерку Tesla Model Y (67 шт.).

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам января занял Volkswagen ID.4 (132 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (42 шт.), а третье — Mercedes-Benz EQC (20 шт.).

Четвертую строчку занял Volkswagen ID.6 (11 шт.), а пятое — Dongfeng EX1 (8 шт.).

Примечательно, что большую часть новых автомобилей составляют китайские бренды и модели, изготовленные для китайского рынка. При этом импортируют их не официальные дилеры, а фактически в Украине сформировалась альтернативная область услуг покупки, доставки и продажи электрических авто из Китая.

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