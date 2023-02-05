Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки — Finance.ua

Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки Сегодня 13:02 — Личные финансы

Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки

Киевляне без дополнительных фото и проверок смогут забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно поделиться цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через «Дію» в приложении «Киев Цифровой».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Киевляне смогут быстрее вернуть эвакуированный автомобиль. Теперь в Киев Цифровой можно шерить документы через Дію. Очередная классная интеграция», — отметил он.

Раньше, чтобы забрать эвакуированный автомобиль, нужно было фотографировать документы и ожидать решения инспектора.

«Сейчас — шерите документы через Дію, мгновенно получаете QR-код и забираете машину со штрафплощадки», — подчеркнул министр.

Как это работает:

открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали;

нажать «Получить автомобиль»;

пошерить водительские документы через Дію — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительских прав;

указать дату, когда заберете автомобиль;

уплатить штраф и стоимость эвакуации и хранения авто;

получить QR-код для возврата авто.

Всего за несколько кликов можно забрать эвакуированный автомобиль.

Как настроить оповещение

Чтобы поступило уведомление, следует указать номер авто в профиле приложения «Киев Цифровой». В противном случае нужно нажать кнопку «К» внизу главного экрана, выбрать сервис «Эвакуация», «Проверить автомобиль» и ввести номер авто.

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