Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки

Личные финансы
146
Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки
Киевляне смогут быстрее вернуть авто со штрафплощадки
Киевляне без дополнительных фото и проверок смогут забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно поделиться цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через «Дію» в приложении «Киев Цифровой».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Киевляне смогут быстрее вернуть эвакуированный автомобиль. Теперь в Киев Цифровой можно шерить документы через Дію. Очередная классная интеграция», — отметил он.
Читайте также
Раньше, чтобы забрать эвакуированный автомобиль, нужно было фотографировать документы и ожидать решения инспектора.
«Сейчас — шерите документы через Дію, мгновенно получаете QR-код и забираете машину со штрафплощадки», — подчеркнул министр.

Как это работает:

  • открыть push-уведомление о том, что ваше авто эвакуировали;
  • нажать «Получить автомобиль»;
  • пошерить водительские документы через Дію — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительских прав;
  • указать дату, когда заберете автомобиль;
  • уплатить штраф и стоимость эвакуации и хранения авто;
  • получить QR-код для возврата авто.
Место для вашей рекламы
Всего за несколько кликов можно забрать эвакуированный автомобиль.

Как настроить оповещение

Чтобы поступило уведомление, следует указать номер авто в профиле приложения «Киев Цифровой». В противном случае нужно нажать кнопку «К» внизу главного экрана, выбрать сервис «Эвакуация», «Проверить автомобиль» и ввести номер авто.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых затрат в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Хочу оформить каско 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.