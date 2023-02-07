Названы 10 самых разочаровывающих автомобилей 2023 года — Finance.ua

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Названы 10 самых разочаровывающих автомобилей 2023 года

Технологии&Авто
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Volkswagen Atlas Cross Sport разочаровал своих владельцев больше всего
Volkswagen Atlas Cross Sport разочаровал своих владельцев больше всего
Эксперты рассказали, какими новыми автомобилями владельцы недовольны больше всего. Всего они выделили 10 моделей. Об этом сказано в исследовании Consumer Reports.
В Consumer Reports выяснили, какие авто наименее приятны для владения. Их владельцы заявили, что не купили бы свои автомобили снова.
Всего в опросе участвовали тысячи участников. Они отвечали на вопросы о том, что им нравится и не нравится в своих автомобилях.

ТОП-10 самых неудовлетворительных автомобилей 2023 года:

  1. Kia Forte: только 51% владельцев готовы купить автомобиль снова;
  2. Nissan Altima: 51%;
  3. Nissan Kicks: 49%;
  4. Volkswagen Taos: 48%;
  5. Kia Seltos: 48%;
  6. Jeep Compass: 46%;
  7. Mercedes-Benz GLA: 45%;
  8. Infiniti QX50: 40%;
  9. Mercedes-Benz GLB: 39%;
  10. Volkswagen Atlas Cross Sport: 38%;
Самым неудовлетворительным автомобилем 2023 года, по мнению экспертов, стал кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport. Многие отметили симпатичный дизайн модели и привлекательную цену, но недостатков оказалось больше. Водителям больше всего не нравится управляемость и качество интерьера автомобиля, которые заметно уступают конкурентам.
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По материалам:
Фокус
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