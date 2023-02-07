Названы 10 самых разочаровывающих автомобилей 2023 года — Finance.ua

Названы 10 самых разочаровывающих автомобилей 2023 года Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Volkswagen Atlas Cross Sport разочаровал своих владельцев больше всего

Эксперты рассказали, какими новыми автомобилями владельцы недовольны больше всего. Всего они выделили 10 моделей. Об этом сказано в исследовании Consumer Reports.

В Consumer Reports выяснили, какие авто наименее приятны для владения. Их владельцы заявили, что не купили бы свои автомобили снова.

Всего в опросе участвовали тысячи участников. Они отвечали на вопросы о том, что им нравится и не нравится в своих автомобилях.

ТОП-10 самых неудовлетворительных автомобилей 2023 года:

Kia Forte: только 51% владельцев готовы купить автомобиль снова; Nissan Altima: 51%; Nissan Kicks: 49%; Volkswagen Taos: 48%; Kia Seltos: 48%; Jeep Compass: 46%; Mercedes-Benz GLA: 45%; Infiniti QX50: 40%; Mercedes-Benz GLB: 39%; Volkswagen Atlas Cross Sport: 38%;

Самым неудовлетворительным автомобилем 2023 года, по мнению экспертов, стал кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport. Многие отметили симпатичный дизайн модели и привлекательную цену, но недостатков оказалось больше. Водителям больше всего не нравится управляемость и качество интерьера автомобиля, которые заметно уступают конкурентам.

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Фокус По материалам:

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