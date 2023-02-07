Названы 10 самых разочаровывающих автомобилей 2023 года — Finance.ua

Названы 10 самых разочаровывающих автомобилей 2023 года
Эксперты рассказали, какими новыми автомобилями владельцы недовольны больше всего. Всего они выделили 10 моделей. Об этом сказано в исследовании Consumer Reports.
В Consumer Reports выяснили, какие авто наименее приятны для владения. Их владельцы заявили, что не купили бы свои автомобили снова.
Всего в опросе участвовали тысячи участников. Они отвечали на вопросы о том, что им нравится и не нравится в своих автомобилях.
ТОП-10 самых неудовлетворительных автомобилей 2023 года:
- Kia Forte: только 51% владельцев готовы купить автомобиль снова;
- Nissan Altima: 51%;
- Nissan Kicks: 49%;
- Volkswagen Taos: 48%;
- Kia Seltos: 48%;
- Jeep Compass: 46%;
- Mercedes-Benz GLA: 45%;
- Infiniti QX50: 40%;
- Mercedes-Benz GLB: 39%;
- Volkswagen Atlas Cross Sport: 38%;
Самым неудовлетворительным автомобилем 2023 года, по мнению экспертов, стал кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport. Многие отметили симпатичный дизайн модели и привлекательную цену, но недостатков оказалось больше. Водителям больше всего не нравится управляемость и качество интерьера автомобиля, которые заметно уступают конкурентам.
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